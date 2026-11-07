

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌رضوی، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع شهروندان محترم می‌رساند؛ با توجه به تخصیص سهمیه بنزین با نرخ سوم به کارت‌های سوخت شخصی و در ادامه شناسایی گروه‌های نیازمند استفاده از کارت اضطراری جایگاه، از نیمه آبان ماه عرضه بنزین با این کارت‌ها در تمامی جایگاه‌های منطقه خراسان رضوی، همراه با شناسایی و ثبت پلاک خودرو‌های متقاضی انجام می‌شود.

تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت ملزم‌اند اطلاعات خودرو‌های استفاده‌کننده از کارت اضطراری را در سامانه مربوط ثبت کنند.

از متقاضیان محترم درخواست می‌شود برای ثبت اطلاعات خودرو و انجام فرایند سوخت‌گیری، با متصدیان جایگاه همکاری فرمایند.