مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از صادرات ۱۴ میلیون و ۳۴۹ دلاری تعاونی‌های فعال استان در هفت ماه گذشته به چهار کشور همسایه خبر داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ گفت: تعاونی‌های فعال خراسان جنوبی در ۷ ماه گذشته موفق به ثبت ۱۴ هزار و ۳۴۹ دلار معادل ۱۴ میلیون دلار صادرات شدند که نشان دهنده ظرفیت تولید و توسعه بازار تعاونی‌های استان در منطقه است.

اشرفی افزود: این مقدار صادرات از ۱۲ شرکت تعاونی صادراتی استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان صنایع دستی (جاجیم)، فرش، پوشاک، زرشک و زعفران را از جمله کالا‌های تولیدی صادراتی تعاونی‌های استان در این مدت اعلام کرد.

به گفته وی کالا‌های تعاونی‌های استان به کشور‌های ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان صادر شده است.

هم اکنون ۷۵۲ شرکت تعاونی در خراسان جنوبی فعال است.