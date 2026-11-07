آزمایشگاه مجهز دبستان شهدای پاشاکلا در دشت‌سر آمل با اعتبار ۳۵۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید. این طرح که با همت فرزندان مرحوم غلامحسن اکبری، بنیان‌گذار این مدرسه انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در اقدامی ماندگار که نمونه‌ای بارز از مشارکت خیران در توسعه آموزش است، آزمایشگاه مجهز دبستان شهدای پاشاکلا در دشت‌سر آمل با اعتبار ۳۵۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید. این طرح که با همت فرزندان مرحوم «غلامحسن اکبری»، بنیان‌گذار این مدرسه، انجام شده است، بستری برای آموزش عملی و تقویت دانش علمی دانش‌آموزان منطقه فراهم می‌آورد.

مریم مهاجری، مدیر دبستان شهدای پاشاکلا، با تأکید بر اهمیت تجربه در یادگیری، گفت: راه‌اندازی این آزمایشگاه، دانش‌آموزان را از یادگیری صرفاً نظری به سمت تجربه و آزمایش سوق می‌دهد. این فضا فرصتی است تا مفاهیم علمی در ذهن دانش‌آموزان از طریق مشاهده و آزمایش تثبیت شود.

وی افزود : این امکانات با هماهنگی قبلی، در اختیار دانش‌آموزان مدارس روستا‌های اطراف نیز قرار خواهد گرفت.

رئیس آموزش و پرورش آمل، ضمن قدردانی از این اقدام ارزشمند، بر ضرورت تجهیز مدارس به امکانات مدرن تأکید کرد.

مرتضی عسکری، تصریح نمود: فراهم کردن بستر آموزش عملی، زمینه رشد خلاقیت و تقویت کنجکاوی دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

وی در پایان با دعوت از سایر خانواده‌ها و خیران برای مشارکت در طرح‌های آموزشی، افزود: سرمایه‌گذاری در آموزش و تربیت، در واقع سرمایه‌گذاری بر آینده کشور است. مشارکت خیران در اجرای طرح‌های ماندگار، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش و توانمندسازی نسل آینده ایفا می‌کند.