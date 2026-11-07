آیین تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان امروز با حضور مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت اسناد کشور در سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، صیانت از حقوق مردم و تحقق عدالت از مأموریت‌های مهم دستگاه قضایی است مأموریتی که تحول در ساختارها و ارتقای خدمات ثبتی نقش مهمی در تحقق آن دارد.

در همین راستا آقاجری مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت اسناد کشور تعامل با دستگاه قضایی، توجه به رفاه کارکنان، رفع مشکلات ثبتی و هوشمندسازی خدمات را چهار اولویت مدیریت جدید این مجموعه عنوان کرد.

جباری رئیس‌کل دادگستری کردستان نیز با تأکید بر نقش همدلی و تلاش جمعی در پیشبرد امور اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون حدنگار را از دستاوردهای مهم مجموعه ثبت اسناد استان در صیانت از حقوق مردم دانست.

این مراسم با قدردانی از خدمات اعظمی مدیرکل پیشین و معرفی علی‌محمد براتی به‌عنوان مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک کردستان به پایان رسید.