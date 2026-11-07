توکیو، شانگهای و اورلاندو میزبان رقابت‌های سنگ‌نوردی در مسیر کسب سهمیه بازی‌های المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ خواهند بود که رضا علیپور باید در این سه ایستگاه برای رسیدن به سهمیه تلاش کند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام فدراسیون جهانی سنگ‌نوردی (World Climbing)، رقابت‌های مقدماتی المپیک ۲۰۲۸ در قالب مجموعه مسابقات Olympic Q-Series برگزار خواهد شد و سنگ‌نوردان برتر جهان برای کسب سهمیه حضور در بازی‌های المپیک لس‌آنجلس در این رقابت‌ها به مصاف یکدیگر می‌روند.

طبق برنامه اعلام‌شده، سنگ‌نوردی در سه مرحله از چهار ایستگاه مسابقات Q-Series حضور خواهد داشت:. توکیو، ژاپن: ۴ تا ۷ مه ۲۰۲۸ (۱۵ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۷). شانگهای، چین: ۱۱ تا ۱۴ مه ۲۰۲۸ (۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۷). اورلاندو، آمریکا: ۸ تا ۱۱ ژوئن ۲۰۲۸ (۱۸ تا ۲۱ خرداد ۱۴۰۷)

ایستگاه چهارم این مجموعه در شهر مونترال کانادا، از ۱ تا ۴ ژوئن ۲۰۲۸ برگزار می‌شود، اما رشته سنگ‌نوردی در برنامه این مرحله قرار ندارد.

مسیر کسب سهمیه المپیک

بر اساس نظام‌نامه مصوب کمیته بین‌المللی المپیک، فرایند کسب سهمیه سنگ‌نوردی المپیک ۲۰۲۸ از سال ۲۰۲۷ آغاز می‌شود. در مرحله نخست، حدود ۵۰ درصد سهمیه‌ها از طریق رقابت‌های قاره‌ای، بازی‌های اروپایی، بازی‌های پان‌آمریکن و مسابقات قهرمانی جهان در شهر برنو جمهوری چک توزیع خواهد شد.

در ادامه، مسابقات Olympic Q-Series در سال ۲۰۲۸ سهمیه‌های باقی‌مانده را اختصاص خواهند داد؛ به‌گونه‌ای که حداقل چهار سهمیه برای هر جنسیت در ماده‌های بولدر و لید و شش سهمیه برای هر جنسیت در ماده سرعت از طریق این رقابت‌ها توزیع می‌شود. تعداد نهایی ممکن است با توجه به سهمیه میزبان و سهمیه جهانی (Universality) تغییر کند.

سنگ‌نوردی در المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸

در بازی‌های المپیک لس‌آنجلس، برای نخستین بار سه ماده بولدر، لید و سرعت به‌صورت مستقل برگزار خواهند شد. در مجموع ۷۶ سنگ‌نورد شامل ۳۸ زن و ۳۸ مرد در رقابت‌های این رشته حضور خواهند داشت.

همچنین هر کمیته ملی المپیک می‌تواند حداکثر دو ورزشکار زن و دو ورزشکار مرد در هر ماده داشته باشد.

این دوره از مسابقات، یکی از مهم‌ترین فرصت‌های کسب سهمیه برای سنگ‌نوردان جهان در مسیر حضور در المپیک ۲۰۲۸ خواهد بود.