هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان باشگاه‌های کشور در آبادان با پیروزی پالایش نفت آبادان مقابل آکادمی سحر با نتیجه ۷۹ بر ۲۳ به پایان رسید.

پیروزی ۷۹ بر ۲۳، نتیجه دیدار بانوان بسکتبالیست پالایش نفت آبادان مقابل آکادمی سحر

پیروزی ۷۹ بر ۲۳، نتیجه دیدار بانوان بسکتبالیست پالایش نفت آبادان مقابل آکادمی سحر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان باشگاه‌های کشور در آبادان برگزار شد.

بانوان آبادانی در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال با نتیجه ۷۹ بر ۲۳ از سد آکادمی سحر گذشتند.

تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان توانست در یک دیدار یک طرفه و قاطع آکادمی سحر را با شکست بدرقه کند.

در این بازی طلایی پوشان هر چهار کوارتر را با نتایج ۱۶بر۵ و۲۲بر۳ و۱۹بر۸ و ۲۲بر ۷ با برتری پشت سر گذاشتند.

ناهید اسدی با ۱۳ امتیاز، ۷ریباند و ۴پاس منجر به گل و تاثیر گذاری ۱۸ بهترین بازیکن زمین لقب گرفت.

گلشید امیدیان هم با تاثیر گذاری ۱۶، آیدا گل محمدی و سحر گودرزی هرکدام با تاثیر گذاری ۱۵و زهرا بازوبندی با تاثیر گذاری ۱۳دیگر بازیکنان موثر نفت در این رقابت بودند.

نفت آبادان در هفته‌ی سوم در آبادان روز جمعه میزبان ستاد گاز تهران خواهد بود.