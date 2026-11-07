به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهدی عبدالحمید طی حکمی از سوی عباسعلی کدخدایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رئیس جدید پژوهشکده تحقیقات راهبردی منصوب شد. عبدالحمید معاون پژوهش‌های حکمرانی و مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قائم مقام مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس (ره) و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران و دارای مدرک دکتری مدیریت دولتی با گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی (ره) است.

عبدالحمید پیش از این نیز به عنوان مشاور رئیس مرکز مطالعات و بررسی‌های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضائیه فعالیت داشته است. از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی عبدالحمید می‌توان به مدیریت گروه مهندسی پیشرفت دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران، عضویت هیئت مؤسس و هیئت‌مدیره شرکت دانش‌بنیان مرکز نوآوری و شتاب‌دهی هیب‌تک در دانشگاه علم و صنعت، تأسیس مرکز نوآوری اجتماعی احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و... اشاره کرد.

پیش از این محمدرضا مجیدی رییس پژوهشکده تحقیقات راهبردی بود.