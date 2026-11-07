­رئیس هیئت‌مدیره انجمن خودروسازان تجاری تهران گفت: تولید اتوبوس در کشور در هفت‌ماهه سال جاری؛ با افت ۳ و هشت دهم درصدی، به ۴۳۴ دستگاه رسید.

جلیل هاشمی در گفتگو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ با اشاره به وضعیت تولید اتوبوس در کشور افزود: بر اساس آمار تولید، در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ ، در مجموع ۴۳۴ دستگاه اتوبوس درون‌شهری و بین‌شهری تولید شده است. این رقم در مقایسه با ۴۵۱ دستگاه تولیدشده در مدت مشابه سال گذشته، کاهش حدود ۳.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: بررسی جزئیات تولید نشان می‌دهد که روند تولید در دو بخش شهری و بین‌شهری یکسان نبوده و در حالیکه تولید اتوبوس‌های درون‌شهری کاهش یافته، تولید اتوبوس‌های بین‌شهری با رشد همراه شده است؛ این تفاوت نشان می‌دهد میزان تقاضا و سفارش‌گذاری نقش مهمی در تعیین میزان تولید( تیراژ) هر بخش دارد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن خودروسازان تجاری تهران با اشاره به عملکرد یکی از خودروسازان داخلی در تولید اتوبوس‌های شهری گفت: یکی از شرکت‌های تولیدی، از ابتدای سال تاکنون ۷۲ دستگاه اتوبوس ۱۲ متری شهری تک‌کابین و ۶۶ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری شهری دوکابین تولید کرده است. این آمار نشان می‌دهد ظرفیت ساخت اتوبوس‌های مورد نیاز ناوگان شهری در داخل کشور وجود دارد، اما افزایش تولید به سفارش مشتریان وابسته است.

هاشمی ادامه داد: تولید اتوبوس مانند خودروهای سواری نیست که بتوان بدون در نظر گرفتن تقاضای بازار، تیراژ بالایی برای آن تعریف کرد. تولید این محصول بر اساس سفارش انجام می‌شود و هر زمان سفارش بیشتری وجود داشته باشد، کارخانه نیز می‌تواند متناسب با آن تولید خود را افزایش دهد. بنابراین اگر شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی حمل‌ونقل عمومی، سفارش‌های پایدارتری به تولیدکنندگان داخلی بدهند، امکان افزایش تیراژ نیز فراهم خواهد شد.

وی با انتقاد از رویکرد برخی دستگاه‌ها در تأمین اتوبوس از مسیر واردات گفت: متأسفانه اهمیت حمل‌ونقل عمومی در کشور بیشتر در حد حرف و شعار باقی مانده است. در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی توان ساخت اتوبوس‌های مورد نیاز شهرها را دارند، بخشی از توجه و منابع مالی به سمت واردات رفته است.

هاشمی افزود: وقتی یک شهرداری به جای سفارش اتوبوس از خودروساز داخلی، نیاز خود را از خارج تأمین می‌کند، فرصت تولید، اشتغال و فعالیت برای زنجیره تأمین داخلی را نیز کاهش می‌دهد. خرید از تولیدکنندگان داخلی علاوه بر خودروساز، به فعالیت قطعه‌سازان و مجموعه‌های وابسته هم کمک می‌کند و موجب گردش منابع مالی در داخل کشور می‌شود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن خودروسازان تجاری تهران با تأکید بر نقش شهرداری‌ها در رونق صنعت اتوبوس‌سازی گفت: سفارش‌هایی که در حال حاضر از سوی شهرداری‌ها به خودروسازان داخلی داده می‌شود، متناسب با ظرفیت تولید این شرکت‌ها نیست. اگر قرار است ناوگان حمل‌ونقل عمومی نوسازی شود، باید سهم بیشتری از خریدها به تولیدکنندگان داخلی اختصاص پیدا کند.

وی تأکید کرد: راه افزایش تولید اتوبوس در کشور، سفارش‌گذاری مستمر، ایجاد تقاضای پایدار و استفاده از ظرفیت کارخانه‌های داخلی است. نمی‌توان از یک طرف بر حمایت از تولید و اشتغال تأکید کرد و از طرف دیگر، سفارش‌های مورد نیاز این صنعت را به تولیدکنندگان خارجی سپرد.