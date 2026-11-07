به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در تشریح هشدار‌های ترافیکی روز‌های بارانی پایتخت اظهار کرد: در پی بارش نزولات آسمانی، معابر لغزنده می‌شود و اصطکاک چرخ خودرو با سطح راه کاهش می‌یابد؛ در نتیجه راننده‌ای که قصد توقف دارد، در روز‌های بارانی نسبت به روز‌های عادی به مسافت بیشتری نیاز دارد.

وی با اشاره به دو نکته حائز اهمیت در این شرایط گفت: یکی از این موارد به خودرو و دیگری به راننده مربوط می‌شود. با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما، مالک یا راننده وسیله نقلیه باید بازدید دوره‌ای خودرو را انجام دهد؛ بازدیدی که شامل موارد فنی و غیرفنی می‌شود.

کشیر تصریح کرد: اگر لاستیک خودرو صاف باشد، قطعاً در بروز تصادف نقش بسزایی دارد؛ چراکه خودرویی که لاستیک آن بدون آج و صاف است، به دلیل کاهش اصطکاک چرخ با سطح راه، به مسافت بیشتری برای توقف نیاز دارد. همچنین برف‌پاک‌کن و سیستم گرمایشی خودرو باید بدون نقص کار کند.

وی افزود: در روز‌های بارندگی، نقص در برف‌پاک‌کن خودرو نقص فنی محسوب می‌شود و ممکن است باعث بروز تصادف در معابر شود.

همچنین رانندگان با توجه به بارش نزولات آسمانی و مه‌آلود بودن شرایط جوی، برای دیده شدن خودرو‌ها و جلوگیری از بروز تصادفات به علت دید کم حتماً هنگام رانندگی از چراغ‌های روشن خودرو استفاده کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در زمان بارندگی، به دلیل لغزندگی معابر، رانندگان محتاط‌تر عمل می‌کنند و با سرعت کمتری رانندگی می‌کنند؛ در نتیجه ترافیک شهر بیشتر می‌شود. به همین دلیل، شهروندان بهتر است در روز‌های بارندگی بیشتر از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند و کمتر از خودروی شخصی بهره بگیرند تا ترافیک کمتری در سطح شهر داشته باشیم.

کشیر گفت: به دلیل بارندگی، معابر بزرگراهی با ترافیک متراکم‌تری همراه است؛ بنابراین شهروندان باید مدیریت زمان سفر داشته باشند و با احتیاط رانندگی کنند تا مشکلی پیش نیاید.

وی بر رعایت فاصله طولی با خودروی جلویی، رعایت سرعت مطمئنه، عدم استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، بستن کمربند ایمنی و در مجموع رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و افزود: رعایت این موارد می‌تواند از بروز حادثه جلوگیری کند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با اشاره به لغزندگی معابر برای موتورسواران گفت: موتورسواران در روز‌های بارانی از موتورسیکلت خود استفاده نکنند و حتما از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند، اما اگر مسافت کوتاه بود و قصد داشتند با موتور سیکلت خود این مسافت کوتاه را طی کنند حتماً کلاه ایمنی بر سر داشته باشند تا دچار حادثه نشوند.