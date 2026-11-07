هم‌زمان با ارسال هشدار‌های امنیتی اپل به کاربران ۹۹ کشور درباره حملات جاسوس‌افزاری، دولت آلمان نیز درباره احتمال هدف قرار گرفتن تلفن‌های همراه شماری از سیاستمداران و چهره‌های سرشناس این کشور با ابزار‌های جاسوسی پیشرفته هشدار داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از تک کرانچ، دفتر فدرال امنیت اطلاعات آلمان (BSI) اعلام کرد: شماری از نمایندگان پارلمان فدرال این کشور (بوندستاگ) و دیگر چهره‌های شناخته‌شده، هشدار‌های امنیتی اپل درباره احتمال هدف قرار گرفتن تلفن‌های همراهشان در حملات جاسوس‌افزاری را دریافت کرده‌اند.

استفان کورنلیوس، سخنگوی دولت آلمان، با تأکید بر جدی بودن این موضوع اعلام کرد: دولت برلین هشدار‌های اپل و ابعاد این حادثه را با دقت دنبال می‌کند. با این حال، تاکنون مشخص نشده است کدام مقام‌های دولتی هدف این حملات بوده‌اند و آیا فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز در میان افراد هشدارگرفته قرار دارد یا خیر.

اپل به‌صورت دوره‌ای برای کاربرانی که احتمال می‌دهد هدف حملات جاسوس‌افزاری قرار گرفته‌اند، اعلان‌های امنیتی ارسال می‌کند. این حملات می‌توانند با هدف سرقت اطلاعات حساسی مانند پیام‌ها، داده‌های مکانی و سایر اطلاعات شخصی ذخیره‌شده در تلفن همراه انجام شوند.

بخشی از این حملات با استفاده از آسیب‌پذیری‌های موسوم به «زیرو کلیک» صورت می‌گیرد؛ روشی که در آن مهاجم بدون نیاز به کلیک کاربر روی لینک یا باز کردن فایل، امکان نفوذ به دستگاه را پیدا می‌کند. همین ویژگی شناسایی و مقابله با این حملات را دشوارتر می‌سازد.

اپل معمولاً در اعلان‌های خود نام عامل یا دولت مسئول حمله را اعلام نمی‌کند و همچنین به‌طور قطعی مشخص نمی‌کند که دستگاه کاربر هک شده یا صرفاً در معرض حمله قرار گرفته است. در همین راستا، دفتر فدرال امنیت اطلاعات آلمان از دریافت‌کنندگان این هشدار‌ها خواسته است احتمال نفوذ را جدی بگیرند و دستگاه خود را بالقوه آلوده در نظر بگیرند.

این هشدار‌ها به آلمان محدود نبوده است. رادوان مرتضی، مستندساز مستقر در بیروت، نیز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: اپل بار دیگر درباره شناسایی حمله‌ای علیه دستگاهش به او هشدار داده است. وی پیش‌تر در سال ۲۰۲۱ نیز هدف حمله جاسوس‌افزاری قرار گرفته بود. بر اساس متن منتشرشده از اعلان اپل، این شرکت موج جدید هشدار‌های امنیتی را برای کاربران در ۹۹ کشور ارسال کرده است.

با وجود این هشدارها، هنوز هویت عاملان حملات اخیر و دولت‌های احتمالی دخیل در هدف‌گیری کاربران مشخص نشده است.

این رویداد بار دیگر توجه‌ها را به صنعت جاسوس‌افزار‌های تجاری جلب کرده است؛ صنعتی که در آن دولت‌ها و نهاد‌های امنیتی، ابزار‌های نفوذ و جاسوسی را از شرکت‌های خصوصی خریداری می‌کنند. یکی از شناخته‌شده‌ترین فعالان این حوزه، شرکت اسرائیلی NSO است که جاسوس‌افزار پگاسوس را توسعه داده و به دولت‌ها عرضه می‌کند.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که اداره فدرال پلیس جنایی آلمان (BKA) در سال ۲۰۱۹ دسترسی به جاسوس‌افزار پگاسوس را خریداری کرده بود؛ موضوعی که پیش‌تر بحث‌ها و واکنش‌هایی را درباره استفاده نهاد‌های دولتی این کشور از ابزار‌های جاسوسی تجاری به دنبال داشت.