به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی و پیش‌بینی بارش‌های شدید، رعدوبرق و وزش باد برای روز‌های شنبه و یکشنبه، این مرکز بر ضرورت رعایت نکات ایمنی تأکید کرد. توصیه‌های ایمنی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی به شهروندان:

از سفر‌ها و تردد‌های غیرضروری، به‌ویژه در محور‌های حادثه‌خیز، خودداری کنید و در صورت ضرورت سفر، پیش از حرکت از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل نمایید.

از توقف، تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها، آبراهه‌ها و مناطق مستعد وقوع سیلاب جداً پرهیز کنید.

در روز‌های پیش‌رو از کوهنوردی، طبیعت‌گردی و حضور در ارتفاعات خودداری کنید.

هنگام رانندگی، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و با حفظ فاصله طولی مناسب، از عبور از مسیر‌های آب‌گرفته و سیلابی خودداری کنید.

هنگام وقوع رعدوبرق، از حضور در فضا‌های باز، زیر درختان، کنار دکل‌ها و سازه‌های فلزی خودداری کرده و به مکانی امن پناه ببرید.

مراقبت از کودکان، سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی را در شرایط نامساعد جوی جدی بگیرید.

از نزدیک شدن به کابل‌های برق سقوط‌کرده و تجهیزات برقی در مناطق آب‌گرفته خودداری کنید.

در صورت بروز حادثه، مصدومیت یا نیاز به دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی، با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید.

اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی از شهروندان درخواست کرد با رعایت توصیه‌های ایمنی و توجه به هشدار‌های رسمی، در حفظ سلامت خود و دیگران مشارکت کنند.