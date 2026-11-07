سرپرست مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: با هدف ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان و تسهیل دسترسی به اطلاعات سلامت، امکان ارسال الکترونیکی نتایج آزمایش‌ها از طریق نرم‌افزار‌های آزمایشگاهی به سامانه‌های سازمان بیمه سلامت ایران فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد اسماعیل کاملی درباره اقدامات انجام شده در راستای توسعه خدمات الکترونیک سلامت و ارسال الکترونیکی نتایج آزمایش‌ها به سامانه‌های بیمه سلامت افزود: مشخصات فنی سرویس‌های مورد نیاز در اختیار شرکت‌های نرم‌افزاری فعال در حوزه آزمایشگاهی قرار گرفته است تا زمینه پیاده‌سازی و برقراری ارتباط نرم‌افزاری با سامانه‌های سازمان فراهم شود.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح بیان کرد: هماهنگی و پیگیری لازم از سوی ادارات کل بیمه سلامت استان‌ها با آزمایشگاه‌های تشخیص طبی طرف قرار داد در حال انجام است و انتظار می‌رود این مراکز با همکاری شرکت‌های نرم‌افزاری، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اتصال و بهره‌برداری از سرویس‌های مذکور اقدام کنند.

سرپرست مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان بیمه سلامت ایران همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد انگیزه برای مشارکت آزمایشگاه‌ها در اجرای این طرح اظهار کرد: به‌منظور تشویق مراکز به اتصال و استفاده از سرویس‌های الکترونیکی، تسریع در پرداخت مطالبات معوق آزمایشگاه‌هایی که نسبت به ارسال الکترونیکی نتایج آزمایش‌ها اقدام کنند، در اولویت قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: اجرای این طرح گامی موثر در مسیر تکمیل زنجیره الکترونیک سلامت، کاهش تبادل اسناد کاغذی، تسهیل فرایند‌های رسیدگی و ارتقای کیفیت خدمات به بیمه‌شدگان خواهد بود.