استاندار قم از برنامه‌ریزی برای افزایش حداقل ۲۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر تا پایان سال آینده خبر داد و گفت: توسعه ناوگان اتوبوسرانی با هدف تسهیل تردد شهروندان، کاهش ترافیک و آلودگی هوا در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو جمعه‌شب در اجتماع مردم منطقه نیروگاه قم با اشاره به ناکافی بودن ناوگان اتوبوسرانی متناسب با جمعیت و گستردگی شهر اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۰۰ دستگاه اتوبوس در قم فعال است و برای پاسخگویی بهتر به نیاز شهروندان، افزایش حداقل ۲۰۰ دستگاه دیگر تا پایان سال آینده برنامه‌ریزی شده است.

وی با بیان اینکه این موضوع در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر قم نیز پیگیری شده است، افزود: تأمین نیازهای اساسی مردم به‌ویژه توسعه حمل‌ونقل عمومی باید در اولویت تخصیص منابع مدیریت شهری قرار گیرد.

استاندار قم توسعه ناوگان اتوبوسرانی را عاملی مؤثر در کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد شهروندان، ترافیک و آلودگی هوا دانست و گفت: گسترش محدوده شهری و ضرورت تسهیل دسترسی مردم به حرم مطهر حضرت معصومه (س) و سایر نقاط شهر، توجه جدی به حمل‌ونقل عمومی را ضروری کرده است.

بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها و سرمایه‌های راکد استان برای تأمین منابع طرح‌های عمرانی گفت: با فعال‌سازی این ظرفیت‌ها می‌توان منابع مورد نیاز اجرای طرح‌های ضروری و زیربنایی را فراهم کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی افزود: سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برای ساخت و توسعه فضاهای آموزشی هزینه شد و میزان هزینه‌کرد در سال جاری تاکنون به حدود ۲.۵ برابر این رقم رسیده است.

استاندار قم همچنین تأمین بخشی از منابع مورد نیاز فرودگاه قم از طریق آزادسازی و بهره‌گیری از ظرفیت زمین‌ها و دارایی‌های راکد را نمونه‌ای از استفاده از سرمایه‌های موجود استان برای پیشبرد طرح‌های زیربنایی عنوان کرد.

بهنام‌جو در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به نظر و رضایت ساکنان در اجرای طرح‌های عمرانی محله‌ای گفت: اجرای این طرح‌ها باید با تبیین دقیق ابعاد آن همراه باشد و در صورت وجود مخالفت یا ابهام جدی از سوی مردم، عملیات اجرایی تا زمان بررسی و تعیین تکلیف موضوع متوقف شود.

وی همچنین درباره توسعه شبکه فاضلاب استان اظهار کرد: پیش از آغاز طرح جدید در سال گذشته، از ابتدای انقلاب تاکنون حدود ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت استان زیر پوشش شبکه فاضلاب قرار گرفته بودند و طرح جدید نیز با هدف برخوردار کردن جمعیتی در همین حدود از این زیرساخت آغاز شده است.

استاندار قم با اشاره به انجام بخش قابل‌توجهی از عملیات اجرایی این طرح افزود: برای تکمیل آن حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است و تلاش می‌کنیم با تأمین منابع مورد نیاز، طی دو سال آینده جمعیت بیشتری به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار و حاشیه‌ای شهر را زیر پوشش شبکه فاضلاب قرار دهیم.

بهنام‌جو در پایان با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر مسئولان با مردم و رسیدگی به مطالبات محلات، حضور و همراهی مردم را پشتوانه خدمت‌رسانی دانست و خواستار توجه دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری به مسائل و نیازهای شهروندان برای ارتقای کیفیت زندگی در قم شد.