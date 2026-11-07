به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در هفته هفتم مسابقات سوپر لیگ فوتبال بانوان، در هجدهم آبان ماه فولاد مبارکه سپاهان در مقابل پرسپولیس به رقابت خواهد پرداخت.

همچنین در هفته بعدی در ۲۵ آبان این تیم با ایستا البرز مسابقه خواهد داشت.

اول آذرماه هم بانوان باشگاه فوتبال فولاد مبارکه با تیم خاتون رقابت می‌کنند و ششم آذرماه نیز فولاد مبارکه سپاهان و آوا تهران در مقابل یکدگیر بازی خواهند کرد.