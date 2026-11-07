به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، سردترین ایستگاه هواشناسی در این مدت در شهرستان فریدونشهر با کمینه دمای ۳.۲ درجه سلسیوس و گرم‌ترین ایستگاه در شهرستان خوروبیابانک با بیشینه دمای ۲۸.۷ درجه سلسیوس و بیشینه سرعت وزش باد ۲۴ متر برثانیه در ایستگاه دهاقان گزارش شده است.

طبق پیش بینی هواشناسی اصفهان فعالیت گسترده سامانه بارشی در سراسر استان همراه با کاهش دما تا اواسط هفته ادامه دارد.