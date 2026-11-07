علی نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، اسامی ۱۲ بازیکن نهایی برای حضور در جام ملت‌های آسیا به میزبانی تایلند را اعلام کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام علی نادری، ۱۲ بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا مشخص شدند.

بر این اساس، سیدمحمد داستان، محمدعلی مختاری، علی میرشکاری، مهدی شیرمحمدی، محمد معصومی‌زاده، سید مهدی میر جلیلی، سیدعلی ناظم، موحد محمدپور، سعید پیرامون، سبحان فاله، داود شکری و رضا دیری نفرات اعزامی ایران به این مسابقات خواهند بود.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله گروهی با تیم‌های افغانستان، لبنان و ویتنام در گروه دو هم‌گروه است و نخستین دیدار خود را ۲۸ آبان مقابل افغانستان برگزار خواهد کرد.