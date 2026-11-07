شبکه‌های نمایش و آموزش سیما با دوبله و آماده سازی فیلم سینمایی جدید و برنامه ترکیبی-پژوهشی مهمان مخاطبان خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی جنایی و پلیسی «اعتراف» محصول ۲۰۲۴ لهستان، به مدیردوبلاژی بهمن هاشمی و صدابرداری فرشید فرجی در واحد دوبلاژ سیما آماده و برای پخش از شبکه نمایش آماده شده است.

این اثر داستان مأموری به نام تادئوش گاداکز را روایت می‌کند که در ازای حل یک معمای قتل و سرقت، با وعده چشم‌پوشی از گذشته‌اش در حکومت کمونیستی مواجه می‌شود، اما در ادامه پی می‌برد که جنایتکاران پرونده نیز همچون او قربانی فساد سیستماتیک هستند.

همچنین برنامه زنده «پرسشگر» شنبه ۱۶ آبان‌ماه ساعت ۲۲ به تهیه‌کنندگی علی بهاری اصل و اجرای ناصر خیرخواه از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود و در آن دکتر مهدی نظری‌زاده و دکتر محسن زارعی به بررسی و تحلیل نتایج آزمون‌های نهایی می‌پردازند.