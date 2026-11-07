خسارت بارشهای اخیر کهگیلویه وبویراحمد تاکنون جزئی بوده
مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد از مدیریت آبگرفتگی یاسوج، ریزش جادههای لنده و اختلال برق لوداب بدون خسارت قابلتوجه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، منوچهر محمدی، با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار قرمز هواشناسی گفت: با توجه به شرایط این سامانه، احتمال وقوع سیلاب، اختلال در شبکههای حملونقل و تأسیسات زیربنایی، وزش باد شدید، رعدوبرق و بارندگیهای شدید و نقطهای در استان وجود دارد.
آمادهباش صددرصدی دستگاههای امدادی
وی افزود: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی و ارزیابیهای انجامشده از مخاطرات احتمالی، هماهنگیهای لازم از قبل با دستگاههای اجرایی و خدماترسان صورت گرفته و اطلاعرسانیهای ضروری نیز از طریق صداوسیمای مرکز استان، خبرگزاریها، رسانههای محلی و اصحاب رسانه به اطلاع مردم رسیده است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در حال حاضر تمامی تیمهای امدادی، عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی استان با حداکثر ظرفیت در آمادهباش صددرصدی قرار دارند.
وی ادامه داد: شهرداران نیز موظف شدهاند قرارگاههای مدیریت بحران شهری را فعال کرده و نیروها و ماشینآلات خود را برای مقابله با آبگرفتگیهای احتمالی و سایر مخاطرات بهکارگیری کنند.
محمدی با اشاره به آمادگی نیروهای راهداری بیان کرد: تمامی راهدارخانههای استان با تمام ظرفیت ماشینآلات و نیروهای عملیاتی پای کار هستند تا در صورت بروز ریزش کوه، انسداد مسیر یا نیاز به بازگشایی محورهای مواصلاتی اصلی و روستایی، اقدامات لازم در سریعترین زمان انجام شود.
آبگرفتگی جزئی در یاسوج و ریزش در چهار روستای لنده
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد در تشریح آخرین وضعیت خسارات ناشی از بارندگیها گفت: تاکنون خسارت قابلتوجهی در استان گزارش نشده است.
وی افزود: آبگرفتگیهای بسیار جزئی در شهر یاسوج داشتیم که شهرداری با فوریت وارد عمل شد و اقدامات لازم برای رفع آن انجام گرفت.
محمدی با اشاره به وضعیت شهرستان لنده اظهار کرد: در چهار روستای این شهرستان، مواردی از ریزش در جادههای روستایی گزارش شد که عملیات ریزشبرداری با حضور و اقدام فوری نیروهای راهداری انجام شد.
وی همچنین به ناپایداری شبکه برق در روستای انارک از توابع بخش لوداب اشاره کرد و گفت: نیروهای عملیاتی شرکت برق در سریعترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و پایداری شبکه برق برقرار شد.
بارندگیهای پیشرو با بارشهای معمولی متفاوت است
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت توجه مردم به هشدارهای هواشناسی عنوان کرد: بارندگیهای پیشرو از نظر ماهیت با بارشهای معمولی و همیشگی متفاوت است.
وی ادامه داد: بارشهای این سامانه بهصورت رگباری، نقطهای و شدید و همراه با وزش باد شدید و رعدوبرق خواهد بود و به همین دلیل مخاطرات ناشی از آن نیز متفاوت است و مردم باید توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.
هشدار مدیریت بحران به مردم و عشایر
محمدی از شهروندان خواست از انجام سفرهای غیرضروری بهطور جدی خودداری کنند و گفت: طبیعتگردی و کوهنوردی تا پایان فعالیت این سامانه بارشی باید تعطیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی عشایر افزود: جابهجایی و تردد به ارتفاعات در شرایط ناپایدار جوی باید مورد توجه قرار گیرد و از حضور در مناطق پرخطر خودداری شود.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین درباره خطرات ناشی از طغیان رودخانهها و مسیلها هشدار داد و تأکید کرد: مردم از استقرار و توقف در حاشیه رودخانهها، مسیلها و آبراههها خودداری کنند و در مناطقی که احتمال وقوع سیلاب وجود دارد، به هیچ عنوان در معرض جریان آب قرار نگیرند.
وی اضافه کرد: همه دستگاههای امدادی، عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی استان همچنان با آمادگی صددرصدی در حالت آمادهباش قرار دارند و وضعیت محورهای مواصلاتی و شرایط مناطق مختلف استان بهصورت مستمر رصد میشود.
فوت مرد ۴۵ ساله در شهرستان کهگیلویه بر اثر برخورد صاعقه
وی با اشاره به جانباختن مرد ۴۵ ساله بر اثر برخورد صاعقه در شهرستان کهگیلویه و مصدومیت یک نوجوان ۱۲ ساله بر اثر صاعقه و سوختگی، از شهروندان خواست هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران را جدی بگیرند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری تأکید کرد: مردم از اتراق در حاشیه رودخانهها، مسیلها، آبراهها و پلها خودداری کنند و در زمان بارندگی از حضور در مناطق مستعد سیلاب، طبیعتگردی و کوهنوردی بپرهیزند.
علی کرمی، مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد هم با اشاره به صدور هشدار قرمز هواشناسی برای روزهای شنبه و یکشنبه گفت: اوج فعالیت سامانه بارشی از عصر امروز تا اواخر وقت یکشنبه پیشبینی شده است.
یزدانپناه، معاون عمرانی فرماندار بویراحمد نیز از آمادهباش کامل دستگاههای خدماترسان و امدادی در این شهرستان خبر داد و گفت: با لغو مرخصی کارکنان دستگاههای مرتبط، نیروها در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند.
وی افزود: شهرداریها، راهداران و دهیاران نیز عملیات لایروبی مسیلها را انجام داده و برای مدیریت آبگرفتگیهای احتمالی و حوادث ناشی از بارندگی آمادگی دارند.