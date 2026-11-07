دانش آموزان آبادانی به یاد دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، ۲۰۰ نهال مثمر را در قالب پویش درختکاری در یکی از زمین‌های بدون استفاده آبادان کاشتند.

کاشت ۲۰۰ نهال مثمر به یاد دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، در آبادان

کاشت ۲۰۰ نهال مثمر به یاد دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، در آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دانش آموزان و نونهالان آبادانی امروز به یاد دانش آموزان شید مدرسه شجره طیبیه میناب ۲۰۰ نهال مثمر را در در یکی از زمین‌های بدون استفاده غرس کردند.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آبادان، با اشاره به اجرای این طرح در قالب پویش درختکاری گفت: احیای فضای سبز شهری و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست با مشارکت شهروندان و دانش‌آموزان، از اهداف این برنامه است.

محمد مطوری با اشاره به گونه‌های گیاهی کاشته‌شده در این زمین افزود: در این طرح حدود ۳۰ نخل مثمر و گونه‌هایی از جمله سپستان، برهان‌گلی و لگینو کاشته شده است.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آبادان ادامه داد: احیای بوستان‌های رهاشده و زمین‌های بایر شهر نیز در برنامه این سازمان قرار دارد و این روند با استفاده از ظرفیت‌های موجود ادامه خواهد یافت.

این پویش با حضور کودکان و دانش‌آموزان آبادانی و با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای دانش‌آموز میناب برگزار شد.