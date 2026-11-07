با فعالیت سامانه بارشی شدید و صدور هشدار قرمز و نارنجی در مناطق غربی کشور، مدارس برخی استان‌ها غیرحضوری شد، راه‌های ارتباطی ده‌ها روستا مسدود و حرکت برخی قطار‌ها لغو شد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ از صبح امروز رگبار باران و رعدوبرق در بیشتر استان‌های نیمه غربی کشور گزارش شده که سازمان هواشناسی برای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و مناطقی در خوزستان، لرستان و کردستان «هشدار قرمز» و برای دیگر استان‌های این منطقه «هشدار نارنجی» صادر کرده است.

به دنبال این شرایط جوی و احتمال آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب، کلاس‌های درس در استان‌های کردستان، کرمانشاه و مناطقی از خوزستان، لرستان و البرز به صورت غیرحضوری درآمد. همچنین بر اثر رانش زمین ناشی از بارندگی شدید، راه ارتباطی ۵۰ روستای شهرستان الیگودرز قطع و شبکه برق برخی مناطق آن دچار قطعی شد. اداره کل راه‌آهن لرستان نیز حرکت قطار‌های محلی مسیر دورود - اندیمشک را به دلیل سیلاب لغو کرد و محور پاوه به مریوان در محدوده گردنه تته به دلیل ریزش سنگ مسدود شد.

در پایتخت نیز بارش باران مدت زمان سفر صبحگاهی را به حدود دو برابر روز‌های معمول رساند و مرکز مدیریت بحران استان تهران با ارسال پیامک از شهروندان خواست از سفر‌های غیرضروری و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند. همزمان، بارش نخستین برف پاییزی در استان البرز محور طالقان به هشتگرد را سفیدپوش کرد.

کارشناسان و نهاد‌های امدادی ضمن توصیه به پرهیز از سفر‌های غیرضروری و صعود به ارتفاعات، بر لزوم مراقبت جدی از باغ‌ها، گلخانه‌ها، واحد‌های دام و طیور و استخر‌های پرورش ماهی در برابر سرما، برف و باران تأکید کردند.