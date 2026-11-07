معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه نیز از آماده‌باش کامل نیروهای عملیاتی، گشت‌های راهداری و ماشین‌آلات در پی صدور هشدار هواشناسی خبر داد و از رانندگان خواست از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رحمت جلیلیان با اشاره به اعلام هشدار هواشناسی و احتمال وقوع شرایط نامساعد جوی اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی استان، تمامی نیرو‌های راهداری در حالت آماده‌باش قرار دارند و تمهیدات لازم برای مقابله با شرایط احتمالی ناشی از بارش‌ها و اختلال در تردد جاده‌ای پیش‌بینی شده است.

وی افزود: گشت‌های راهداری به‌صورت مستمر در محور‌های مواصلاتی استان حضور دارند و ضمن پایش وضعیت راه‌ها، بازدید‌های میدانی از مسیر‌های ارتباطی را انجام می‌دهند. همچنین پل‌ها و آبرو‌های سطح محور‌های مواصلاتی پاک‌سازی شده‌اند تا در صورت بارندگی، جریان آب با مشکل مواجه نشود.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با تأکید بر آمادگی کامل تجهیزات و امکانات عملیاتی تصریح کرد: ماشین‌آلات راهداری در آماده‌باش کامل قرار دارند و راهدارخانه‌های استان نیز برای ارائه خدمات و میزبانی از مسافران و درراه‌ماندگان احتمالی آماده شده‌اند تا در صورت بروز شرایط اضطراری، خدمات‌رسانی به‌موقع انجام شود.

جلیلیان از هم‌استانی‌ها و کاربران جاده‌ای خواست با توجه به هشدار‌های هواشناسی، از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط جوی راه‌ها با سامانه گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور تماس بگیرند. این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی و ارائه اطلاعات به کاربران جاده‌ای است.