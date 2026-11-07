جشنواره استعدادیابی شنای «نخبگان شنای فردا» با حضور بیش از ۳۳۰ شناگر دختر و پسر در سه رده سنی، با هدف شناسایی استعداد‌های نوظهور و تقویت پشتوانه قهرمانی شنای استان یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جشنواره استعدادیابی شنای «نخبگان شنای فردا» با حضور بیش از ۳۳۰ شناگر دختر و پسر در سه رده سنی، با هدف شناسایی استعداد‌های نوظهور و تقویت پشتوانه قهرمانی شنای استان یزد در استخر ۲۲ بهمن این شهر برگزار شد.

این جشنواره به همت هیأت شنا، شیرجه و واترپلو شهرستان یزد و با حمایت هیأت استانی برگزار شد و فرصتی برای رقابت، ارزیابی توانمندی‌ها و شناسایی شناگران مستعد رده‌های پایه فراهم کرد.

در بخش پسران این رقابت‌ها بیش از ۲۲۰ شناگر در سه رده سنی به رقابت پرداختند و بخش دختران نیز با حضور بیش از ۱۱۰ شناگر در سه رده سنی، روز بعد در همین مجموعه ورزشی برگزار شد.

ایجاد انگیزه در میان شناگران نوجوان، شناسایی استعداد‌های برتر و فراهم کردن زمینه حضور آنان در مسیر قهرمانی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره بود.

برگزاری این رویداد ورزشی در راستای توسعه شنای پایه و تقویت پشتوانه قهرمانی استان یزد ارزیابی می‌شود؛ رویکردی که با تداوم برنامه‌های آموزشی و رقابتی می‌تواند زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر شناگران یزدی در رقابت‌های ملی باشد.