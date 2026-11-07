به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در نشست مشترک با اوقاف و امور خیریه استان گفت: مقرر شده است، مسئولان استانی این دو حوزه با برگزاری جلسات، تفاهم‌نامه‌های پیشین را بررسی و مسائل و موانع اجرایی را شناسایی کرده تا در صورت نیاز، موارد حل‌نشده برای تصمیم‌گیری به وزارتخانه منعکس شود.

امیر کرم‌زاده درخصوص برخی مسائل در حوزه مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و مذهبی استان افزود:در مواردی با برگزاری نشست‌های مشترک راهکار‌هایی برای رفع مشکلات به دست آمده است؛ اما ضروری است مسائل باقی‌مانده به‌صورت دقیق بررسی و برای هرکدام راهکار اجرایی مشخصی تعریف شود.

وی یکی از موضوعات مهم در تعامل دو دستگاه را ضرورت اصلاح مدت‌زمان واگذاری حق بهره‌برداری از بنا‌های تاریخی وقفی دانست و ادامه داد: سرمایه‌گذاری در مرمت و تجهیز یک بنای تاریخی، هزینه‌های قابل توجهی به همراه دارد و در شرایطی که سرمایه‌گذار برای احیا و راه‌اندازی یک مجموعه تاریخی به چندین میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد، واگذاری ۱۵ساله توجیه اقتصادی لازم را برای ورود سرمایه‌گذار فراهم نخواهد کرد.

کرم زاده با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان‌های استان گفت: در برخی مناطق استان، مجموعه‌ای از بنا‌های تاریخی ارزشمند در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند که احیای همزمان آنها می‌تواند موجب شکل‌گیری محور‌های گردشگری و افزایش ماندگاری گردشگران شده و به مجموعه‌ای مؤثر در توسعه گردشگری فرهنگی تبدیل شوند.

وی با تأکید بر اینکه احیای کاروانسرا‌ها و حمام‌های تاریخی علاوه بر حفاظت از میراث معماری، می‌تواند به رونق اقتصادی مناطق و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای نگهداری این آثار کمک کند، افزود: برخی از این بنا‌ها برای مرمت، تجهیز و آماده‌سازی به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارند و لازم است در تعامل با اداره کل اوقاف، با بررسی موانع حقوقی و اجرایی بهره‌برداری از آنها، سرمایه‌گذار با اطمینان و افق زمانی مناسب وارد این حوزه شود.

وی همچنین با اشاره به جایگاه مسجد جامع عتیق اصفهان در گردشگری فرهنگی و مذهبی کشور گفت: این اثر تاریخی روزانه با میزبانی از گردشگران کشور‌های مختلف از ظرفیت قابل توجهی برای معرفی فرهنگ، معماری و تمدن ایرانی، اسلامی برخوردار است و ساماندهی وضعیت بصری، خدماتی و حفاظتی آن باید با نگاه تخصصی و متناسب با شأن و جایگاه جهانی این مجموعه دنبال شود.

در این نشست، درخصوص پنج محور اجرایی برای پیگیری مشترک اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان هم توافق شد.

بر اساس این مصوبات، سامان‌دهی وضعیت بصری و تجهیزات جانبی مسجد جامع عتیق اصفهان در دستور کار قرار گرفت، همچنین اصلاح و سامان‌دهی بلندگو‌ها و سیم‌کشی‌ها، بهبود وضعیت نورپردازی و جمع‌آوری الحاقات اضافی در این مجموعه به‌عنوان بخش دیگری از اقدامات توافق شده بود.