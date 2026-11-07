به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌رضوی، رئیس پلیس فتا خراسان رضوی، گفت: با مراجعه خانم ۴۲ ساله ساکن مشهد مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب وی با مبلغ تقریبی ۲ میلیارد ریال، مراتب در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و با بررسی تکمیلی مشخص شد کارت شاکی به روش اسکیمر (کپی کارت بانکی) برداشت انجام شده است.

سرهنگ مرتضی حقی، افزود: برابر اقدامات فنی اطلاعاتی و سایبری اعضای این باند، شامل چهار نفر مرد با میانگین سن ۳۳ ساله شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه، دستگیر و روانه زندان شدند.

وی ادامه داد: همراه متهمین دو عدد دستگاه کپی کننده کارت بانکی، مقادیری سکه طلا، تعداد زیادی کارت کپی شده، کارت‌های خام و سیستم رایانه‌ای کشف و ضبط شد.

سرهنگ حقی، بیان کرد: تاکنون ۱۵ شاکی در این پرونده ثبت شکایت کردند و تحقیقات جهت شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.

رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی با بیان اینکه این باند با کپی کارت‌های بانکی به خرید از طریق پایانه‌های فروشگاهی در شهرستان‌های مشهد، تربت‌جام و تربت حیدریه در قالب خرید طلا، سکه و زعفران اقدام می‌کردند، گفت: این باند در حاشیه شهر مشهد در قالب وانت بار و فروش میوه در کنار جاده اقدام به کپی کارت‌های شهروندان می‌کردند.

سرهنگ حقی در پایان از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشابه، موضوع را از طریق فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند.