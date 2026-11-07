تالار‌های مختلف بورس کالای ایران، در نخستین روز هفته (شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵)، میزبان عرضه مجموعاً ۱۹۹ هزار و ۶۵۵ تن انواع محصول صنعتی، معدنی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هستند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، امروز ۱۵۴ هزار و ۹۳۰ تن محصول، شامل ۷۸ هزار و ۸۸۶ تن سیمان، ۴۳ هزار و ۳۸۳ تن قیر، ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن کلینکر، ۲ هزار تن آهن اسفنجی و ۱۶۱ تن عایق رطوبتی در تالار صادراتی کیش روی تابلو می‌رود.

امروز همچنین، ۲۵ هزار و ۵۰۸ تن محصولات فولادی در تالار صنعتی و معدنی عرضه می‌شود.