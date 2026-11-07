در ۲۴ ساعت گذشته، بیشترین میزان بارش در خوزستان در شهر حسینیه اندیمشک به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان تا روز دوشنبه هفدهم آبان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته شهر حسینیه اندیمشک با ثبت بارش ۴۲.۸ میلی متر پربارش‌ترین نقطه استان خوزستان بوده است.

محمد سبزه زاری با بیان اینکه در شهر‌های بهبهان ۶.۵ ایذه ۴.۸ و ایستگاه صفی آباد دزفول ۵.۵ میلی متر در این مدت باران باریده است، ادامه داد: این میزان در شهر‌های رامهرمز ۳.۲ میلی متر بوده است.

با توجه به تقویت سامانه بارشی در استان، اداره کل هواشناسی، هشدار قرمز در مناطق شمالی و شمال شرق استان صادر کرده است.