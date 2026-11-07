

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ دیدار دو تیم کنگ آن نوی (ویتنام) و ویسل کوبه (ژاپن) سه شنبه سوم آذر از هفته پنجم فوتبال لیگ نخبگان آسیا (منطقه شرق) ۲۷/ ۲۰۲۶ در هانوی برگزار می‌شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا موعود بنیادی فرد به عنوان داور، فرهاد مروجی و بهمن عبدالهی به عنوان کمک‌های وی قضات این بازی را برعهده دارند. همچنین بیژن حیدری به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.

نماینده مسابقه از هند و ناظر داوری از اندونزی انتخاب شده است.