مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: ایستگاه آتش‌نشانی پایتخت با پیش‌بینی بارندگی در تهران طی ۴۸ ساعت آینده، به حالت آماده‌باش کامل درآمدند و نیروهای عملیاتی برای مقابله با آب‌گرفتگی احتمالی در ۱۵ نقطه پرخطر شهر مستقر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، قدرت‌الله محمدی با اعلام آماده‌باش کامل این سازمان به علت بارش باران اظهار گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی و شرایط جوی پیش‌رو در تهران طی ۴۸ ساعت آینده تمامی ۱۳۸ ایستگاه آتش‌نشانی پایتخت در آماده‌باش کامل به سر می‌برند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا آب‌گرفتگی در سریع‌ترین زمان ممکن به شهروندان خدمت‌رسانی کنند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران افزود: علاوه بر آماده‌باش کامل ایستگاه‌ها برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای نقاط حساس شهر انجام شده است و ۱۵ نقطه از معابر و مناطق پایتخت که احتمال آب‌گرفتگی در آن‌ها بیشتر است به صورت شبانه روزی تحت پوشش قرار خواهند داشت. در این نقاط تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی به همراه تجهیزات تخصصی به صورت مستقر و آماده‌باش حضور خواهند داشت تا از بروز مشکلات ترافیکی و آب‌گرفتگی شدید جلوگیری کنند.

وی در خصوص تجهیزات پیش‌بینی شده برای این ماموریت تصریح کرد: تمامی این ایستگاه‌ها و تیم‌های استقراری به تجهیزات کامل از جمله پمپ‌های آب‌ و پمپ‌های کف‌کش مجهز هستند تا در صورت نیاز عملیات تخلیه آب را با سرعت و دقت انجام دهند. ‌

محمدی از شهروندان تهرانی درخواست کرد ضمن رعایت نکات ایمنی در شرایط بارندگی در صورت مواجهه با هرگونه حادثه آب‌گرفتگی یا حوادث مرتبط مراتب را بلافاصله به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اطلاع دهند.