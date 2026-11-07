معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به نقش خانواده و مدرسه در رشد و تربیت کودکان گفت: حمایت از حق آموزش کودکان، به‌ویژه در شرایطی که امنیت خانه و مدرسه با تهدید مواجه می‌شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده: ادامه آموزش و حفظ امنیت کودکان؛ مسئولیتی مشترک میان خانواده و مدرسه

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده: ادامه آموزش و حفظ امنیت کودکان؛ مسئولیتی مشترک میان خانواده و مدرسه



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در نشست روایت همبستگی خانواده و مدرسه در پاسداری از حق آموزش در جنگ رمضان با اشاره به نقش خانواده و مدرسه در رشد و تربیت کودکان گفت: حمایت از حق آموزش کودکان، به‌ویژه در شرایطی که امنیت خانه و مدرسه با تهدید مواجه می‌شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ماه مبارک رمضان افزود: در این حملات، امنیت مردم، زندگی خانواده‌ها و سلامت و آموزش کودکان با آسیب‌ها و تهدید‌هایی روبه‌رو شد.

بهروز آذر ادامه داد: در این شرایط، خانواده‌ها، معلمان و نهاد‌های مسئول تلاش کردند ارتباط دانش‌آموزان با آموزش و امید به آینده حفظ شود. همراهی والدین در آموزش فرزندان، تداوم ارتباط معلمان با دانش‌آموزان و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی مردمی، بخشی از تلاش جامعه برای پاسداری از حقوق کودکان بود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با محکوم کردن حمله به ایران و مدرسه شجره طیبه میناب، این اقدامات را مغایر با منشور سازمان ملل متحد دانست و گفت: پیامد‌های این حملات تنها به تخریب مراکز آموزشی و آسیب‌های جسمی محدود نمی‌شود؛ از دست دادن اعضای خانواده، معلمان و همکلاسی‌ها، جابه‌جایی خانواده‌ها و اختلال در روند آموزش، بخشی از آسیب‌هایی است که کودکان با آن مواجه شده‌اند.

وی با اشاره به پیامد‌های روانی جنگ بر کودکان افزود: اضطراب، اختلال خواب، وابستگی بیشتر به والدین و کاهش تمرکز، از جمله آسیب‌هایی است که باید در ارزیابی خسارات جنگ مورد توجه قرار گیرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: آثار جسمی، روانی، عاطفی، آموزشی و اجتماعی جنگ باید به‌صورت دقیق مستند شود؛ چرا که بخشی از این پیامد‌ها ممکن است سال‌ها در زندگی کودکان، خانواده‌ها و جوامع آسیب‌دیده باقی بماند.

بهروز آذر با اشاره به اقدامات دولت برای رسیدگی به پیامد‌های این حملات گفت: رسیدگی فوری به آسیب‌دیدگان ضروری است، اما این اقدامات کافی نیست و باید مسئولیت عاملان حملات و پیامد‌های اقدامات آنان نیز در سطح بین‌المللی پیگیری شود.