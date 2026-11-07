وزیر صنعت، معدن و تجارت با استقبال مسئولان استان وارد اردبیل شد و بازدید از واحدهای صنعتی و دیدار با نماینده ولی فقیه از برنامه‌های سفر او است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سیدمحمد اتابک دقایقی قبل با استقبال مسئولان استان اردبیل وارد این استان شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، بازدید از واحدهای صنعتی، نشست با فعالان بخش صنعت و دیدار با آیت‌الله عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، از مهم‌ترین برنامه‌های سفر وزیر صمت به اردبیل است.

در این سفر، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان اردبیل، در نشست با فعالان صنعت مسائل و مشکلات آنان را پیگیری می‌کند. بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های صنعتی استان نیز از محورهای این سفر عنوان شده است.