به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،مجید الهی‌راد با اشاره به شیوه تأمین منابع مالی ساخت این واحد‌ها گفت: برای ساخت هر واحد مسکونی، ۲۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض کمیته امداد، ۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از محل صندوق امداد ولایت و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بنیاد مسکن در نظر گرفته شده است و مابقی هزینه‌ها نیز از محل آورده مددجو تأمین می‌شود.

وی افزود: برای ساخت و تکمیل این ۵۰۹ واحد مسکونی، در مجموع حدود ۲۵۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به طرح‌های در دست اجرای مسکن مددجویان استان گفت: هم‌اکنون هزار و ۱۸۳ واحد مسکونی نیز در مراحل مختلف ساخت قرار دارند که از این تعداد، حدود ۷۱۰ واحد در مرحله اجرای ستون و سقف و بیش از ۴۷۳ واحد نیز در مراحل دیوارچینی هستند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی همچنین از ساخت و تکمیل ۱۰۰۲ فضای جانبی شامل حمام و سرویس بهداشتی و لوله کشی گاز برای مددجویان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: برای احداث هر یک از این فضا‌ها به‌طور میانگین حدود ۴۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی ادامه داد: در همین مدت، برای تأمین و خرید مسکن ۲۳ خانوار مددجو نیز کمک‌های حمایتی انجام شده است که برای هر خانوار ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض کمیته امداد و ۵۰ میلیون تومان تسهیلات از محل صندوق امداد ولایت اختصاص یافته است.

الهی‌راد با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن مناسب برای خانواده‌های تحت حمایت بیان کرد: مسکن یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های خانواده‌هاست و تأمین سرپناه مناسب می‌تواند بخش مهمی از دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی مددجویان را کاهش دهد و زمینه آرامش و ثبات بیشتر زندگی آنان را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: کمیته امداد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی، تسهیلات بانکی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مرتبط، تلاش می‌کند روند ساخت و تکمیل واحد‌های مسکونی مددجویان را تسریع کند؛ چراکه تأمین مسکن پایدار، یکی از محور‌های مهم توانمندسازی خانواده‌ها و کمک به خروج آنها از چرخه فقر است.