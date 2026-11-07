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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی، از تکمیل ۵۰۹ واحد مسکن مددجویی برای خانوادههای تحت حمایت این نهاد از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرستانهای مختلف استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،مجید الهیراد با اشاره به شیوه تأمین منابع مالی ساخت این واحدها گفت: برای ساخت هر واحد مسکونی، ۲۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض کمیته امداد، ۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه از محل صندوق امداد ولایت و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بنیاد مسکن در نظر گرفته شده است و مابقی هزینهها نیز از محل آورده مددجو تأمین میشود.
وی افزود: برای ساخت و تکمیل این ۵۰۹ واحد مسکونی، در مجموع حدود ۲۵۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی با اشاره به طرحهای در دست اجرای مسکن مددجویان استان گفت: هماکنون هزار و ۱۸۳ واحد مسکونی نیز در مراحل مختلف ساخت قرار دارند که از این تعداد، حدود ۷۱۰ واحد در مرحله اجرای ستون و سقف و بیش از ۴۷۳ واحد نیز در مراحل دیوارچینی هستند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی همچنین از ساخت و تکمیل ۱۰۰۲ فضای جانبی شامل حمام و سرویس بهداشتی و لوله کشی گاز برای مددجویان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: برای احداث هر یک از این فضاها بهطور میانگین حدود ۴۰ میلیون تومان هزینه شده است.
وی ادامه داد: در همین مدت، برای تأمین و خرید مسکن ۲۳ خانوار مددجو نیز کمکهای حمایتی انجام شده است که برای هر خانوار ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض کمیته امداد و ۵۰ میلیون تومان تسهیلات از محل صندوق امداد ولایت اختصاص یافته است.
الهیراد با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن مناسب برای خانوادههای تحت حمایت بیان کرد: مسکن یکی از اساسیترین نیازهای خانوادههاست و تأمین سرپناه مناسب میتواند بخش مهمی از دغدغههای معیشتی و اقتصادی مددجویان را کاهش دهد و زمینه آرامش و ثبات بیشتر زندگی آنان را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: کمیته امداد با بهرهگیری از ظرفیتهای حمایتی، تسهیلات بانکی و همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط، تلاش میکند روند ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی مددجویان را تسریع کند؛ چراکه تأمین مسکن پایدار، یکی از محورهای مهم توانمندسازی خانوادهها و کمک به خروج آنها از چرخه فقر است.