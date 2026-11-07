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حجم صادرات ۴.۵ میلیارد دلاری همراه با واردات سه میلیارد دلاری استان اصفهان ارتقای ظرفیت عملیاتی گمرکات وتسهیل در فرآیندهای تجاری را ضروری کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به ظرفیتها و نیازهای زیرساختی گمرکات استان گفت: این استان با برخورداری از حدود ۹ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی و حجم قابل توجه مبادلات تجاری، ظرفیت بالایی در حوزه صادرات و واردات دارد و توسعه خدمات و امکانات گمرکی باید متناسب با این جایگاه اقتصادی دنبال شود.
رسول کوهستانیپزوه افزود: ارزش واردات استان حدود سه میلیارد دلار و ارزش صادرات آن حدود چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است و ضرورت ارتقای ظرفیت عملیاتی گمرکات و تسهیل فرآیندهای تجاری را بیش از گذشته نشان میدهد.
وی با اشاره به جایگاه استان در برخورداری از انبارهای اختصاصی ادامه داد: با بیش از ۷۳ انبار اختصاصی در گمرکات اصفهان، این استان در رتبه نخست کشور قرار دارد؛ گلپایگان به تنهایی دارای ۱۰ انبار اختصاصی است و در مناطقی همچون علویجه، کاشان، آران و بیدگل، اشترجان و همچنین واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی استان نیز این انبارها فعالیت دارند.
مدیرکل گمرکات استان با اشاره به ضرورت کنترل جابهجایی کالا در مسیرهای ارتباطی استان، گفت:گلوگاههایی از جمله نایین و رامشه برای کنترل، ایست و بازرسی و مقابله با قاچاق کالا فعال هستند و با توجه به گستردگی فعالیتهای اقتصادی استان، باید زیرساختها بهگونهای توسعه یابد که علاوه بر تقویت نظارتها، فرآیند انتقال و ترخیص کالا نیز تسهیل شود.
کوهستانی به اجرای خط دوم ریلی دسترسی به گمرک اصفهان اشاره و بیان کرد: خط نخست ریلی به دلیل محدودیت مسیر هنگام تخلیه یا بارگیری یک قطار، امکان ورود قطار بعدی را نداشت و برای رفع این محدودیت، ایجاد خط دوم ریلی با همکاری راهآهن استان پیگیری و اجرا شد، تا امکان دسترسی بیشتر و تسهیل ورود و خروج قطارهای باری فراهم شود.
مدیرکل گمرکات استان محدودیت فضای اداری و فرسودگی ساختمان فعلی را از مشکلات زیرساختی این مجموعه برشمرد و گفت: ساختمان موجود با توجه به نیازهای فعلی و چشمانداز توسعه فعالیتهای گمرکی، پاسخگوی نیاز استان در شرایط کنونی و سالهای آینده نیست و باید برای نوسازی و احداث ساختمان جدید اقدام شود.
وی همچنین توسعه محوطه پارکینگ خودروهای سنگین و محل نمونهبرداری کالا را از دیگر نیازهای ضروری گمرک اصفهان دانست و افزود: این بخشها به ایجاد زیرساختهای مستحکم و مناسب نیاز دارند تا امکان توقف و ساماندهی کامیونها و عملیات نمونهبرداری کالا با سهولت بیشتری فراهم شود.
وجود قطبهای صنعتی ازجمله فولاد، منسوجات، هواپیماسازی، لوازم خانگی، رنگسازی و صنایع نظامی از دلایل اهمیت گمرک استان شمرده میشود.
گمرکات استان اصفهان با پنج گمرک تابعه فعال در کیلومتر پنج جاده اصفهان- شیراز قرار دارد.