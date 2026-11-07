به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به ظرفیت‌ها و نیاز‌های زیرساختی گمرکات استان گفت: این استان با برخورداری از حدود ۹ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی و حجم قابل توجه مبادلات تجاری، ظرفیت بالایی در حوزه صادرات و واردات دارد و توسعه خدمات و امکانات گمرکی باید متناسب با این جایگاه اقتصادی دنبال شود.

رسول کوهستانی‌پزوه افزود: ارزش واردات استان حدود سه میلیارد دلار و ارزش صادرات آن حدود چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است و ضرورت ارتقای ظرفیت عملیاتی گمرکات و تسهیل فرآیند‌های تجاری را بیش از گذشته نشان می‌دهد.

وی با اشاره به جایگاه استان در برخورداری از انبار‌های اختصاصی ادامه داد: با بیش از ۷۳ انبار اختصاصی در گمرکات اصفهان، این استان در رتبه نخست کشور قرار دارد؛ گلپایگان به تنهایی دارای ۱۰ انبار اختصاصی است و در مناطقی همچون علویجه، کاشان، آران و بیدگل، اشترجان و همچنین واحد‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی استان نیز این انبار‌ها فعالیت دارند.

مدیرکل گمرکات استان با اشاره به ضرورت کنترل جابه‌جایی کالا در مسیر‌های ارتباطی استان، گفت:گلوگاه‌هایی از جمله نایین و رامشه برای کنترل، ایست و بازرسی و مقابله با قاچاق کالا فعال هستند و با توجه به گستردگی فعالیت‌های اقتصادی استان، باید زیرساخت‌ها به‌گونه‌ای توسعه یابد که علاوه بر تقویت نظارت‌ها، فرآیند انتقال و ترخیص کالا نیز تسهیل شود.

کوهستانی به اجرای خط دوم ریلی دسترسی به گمرک اصفهان اشاره و بیان کرد: خط نخست ریلی به دلیل محدودیت مسیر هنگام تخلیه یا بارگیری یک قطار، امکان ورود قطار بعدی را نداشت و برای رفع این محدودیت، ایجاد خط دوم ریلی با همکاری راه‌آهن استان پیگیری و اجرا شد، تا امکان دسترسی بیشتر و تسهیل ورود و خروج قطار‌های باری فراهم شود.

مدیرکل گمرکات استان محدودیت فضای اداری و فرسودگی ساختمان فعلی را از مشکلات زیرساختی این مجموعه برشمرد و گفت: ساختمان موجود با توجه به نیاز‌های فعلی و چشم‌انداز توسعه فعالیت‌های گمرکی، پاسخگوی نیاز استان در شرایط کنونی و سال‌های آینده نیست و باید برای نوسازی و احداث ساختمان جدید اقدام شود.

وی همچنین توسعه محوطه پارکینگ خودرو‌های سنگین و محل نمونه‌برداری کالا را از دیگر نیاز‌های ضروری گمرک اصفهان دانست و افزود: این بخش‌ها به ایجاد زیرساخت‌های مستحکم و مناسب نیاز دارند تا امکان توقف و ساماندهی کامیون‌ها و عملیات نمونه‌برداری کالا با سهولت بیشتری فراهم شود.

وجود قطب‌های صنعتی ازجمله فولاد، منسوجات، هواپیماسازی، لوازم خانگی، رنگ‌سازی و صنایع نظامی از دلایل اهمیت گمرک استان شمرده می‌شود.

گمرکات استان اصفهان با پنج گمرک تابعه فعال در کیلومتر پنج جاده اصفهان- شیراز قرار دارد.