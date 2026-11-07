کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با فعالیت سامانه بارشی و کاهش محسوس دما در اغلب مناطق استان از اواسط هفته جاری، بارش برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ الهام نجفی گفت: فعالیت سامانه بارشی که وارد استان شده است تا روز دوشنبه هفته جاری به صورت رگبار باران و گاهی با رعد و برق در اغلب مناطق استان ادامه می‌یابد.

وی افزود: دمای هوا از صبح روز دوشنبه هفته جاری با کاهش همراه خواهد شد و رخداد دمای زیر صفر درجه به خصوص در ارتفاعات پیش بینی می شود.

نجفی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی، به هم استانی‌ها توصیه کرد: بر این اساس احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: هموطنان برای تردد در جاده‌های کوهستانی استان احتیاط بیشتری داشته باشند، همچنین در این شرایط جوی به کشاورزان استان نیز توصیه می‌شود محصولات و تجهیزات کشاورزی را محافظت کنند.

نجفی گفت: طی مدت فعالیت این سامانه از توقف و تردد در کنار رودخانه‌ها و مسیل ها، صعود به ارتفاعات و فعالیت در فضای باز خودداری کنند.

وی افزود: طی شبانه روز گذشته ایستگاه لولک آباد با ۴.۵ درجه سردترین و ایستگاه گیلوان با ۲۹.۴ درجه بیشترین دما را در استان به ثبت رساندند .