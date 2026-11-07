آیین استقبال از پیکر مطهر شش شهید گمنام در امامزادگان دو معصوم شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

استقبال از شهدای گمنام در چهارمحال و بختیاری

استقبال از شهدای گمنام در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گفت: امروز مردم استان در مراسمی میزبان شهدای گمنام دوران دفاع مقدس بودند.

سرهنگ ترکی افزود: پیکر سه تن از این یادگاران خوشنام دفاع مقدس در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در مصلی شهرکرد، دانشگاه فرهنگیان شهرکرد و صحن امامزاده دستگرد تشییع و خاکسپاری می‌شود.

به گفته وی مراسم وداع این شهدا از میدان بسیج تا مصلی امام خمینی در شهرکرد برگزار خواهد شد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با اشاره به حضور سه شهید دیگر در استان افزود: این شهدا در هفته آینده میهمان مردم چهارمحال و بختیاری خواهند بود.