وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد: فشار‌های آمریکا و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های مرتبط با ایران، مانع ازسرگیری واردات گاز ترکمنستان از مسیر ایران شده است.

فشارهای آمریکا، مانع واردات گاز ترکمنستان به ترکیه

فشارهای آمریکا، مانع واردات گاز ترکمنستان به ترکیه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه اظهار داشت که نگرانی‌های مرتبط با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) و تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، ادامه این همکاری گازی را با مشکل مواجه کرده است.

بایراکتار در این‌باره گفت: ما این روند را متوقف کردیم، زیرا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) به‌نوعی در این موضوع دخالت داشت.

بر اساس توافقی که میان ترکیه و ترکمنستان به امضا رسیده بود، آنکارا از اول مارس ۲۰۲۵ واردات گاز ترکمنستان از مسیر شبکه انتقال گاز ایران را آغاز کرد. مطابق این توافق، قرار بود تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز ترکمنستان به ترکیه منتقل شود.

این مبادله در قالب سازوکار سوآپ انجام می‌شد؛ به این ترتیب که ترکمنستان گاز خود را به ایران تحویل می‌داد و ترکیه معادل آن را از مسیر شبکه انتقال گاز ایران دریافت می‌کرد.

با این حال، جریان صادرات گاز ترکمنستان به ترکیه در اکتبر ۲۰۲۵، در پی اختلاف دو طرف بر سر قیمت و حجم قرارداد، متوقف شد. مقام‌های ترکمنستان در آن زمان اعلام کرده بودند که بدون دستیابی به توافق جدید، امکان ادامه صادرات وجود ندارد.

اگرچه مقام‌های ترکیه در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۶ از تلاش برای ازسرگیری و افزایش واردات گاز ترکمنستان خبر داده بودند، اما اکنون بایراکتار فشار‌های آمریکا و محدودیت‌های مرتبط با تحریم‌های ایران را از موانع اصلی احیای این همکاری معرفی کرده است.

وزیر انرژی ترکیه همچنین با اشاره به ظرفیت‌های انتقال گاز این کشور به اروپا، اعلام کرد ترکیه از زیرساخت‌های لازم برای افزایش صادرات گاز برخوردار است و منابع عظیم گازی ترکمنستان می‌تواند در آینده نقش مهمی در تأمین انرژی ترکیه و بازار اروپا ایفا کند.

اظهارات اخیر وزیر انرژی ترکیه بار دیگر نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران، حتی در حوزه مبادلات غیرمستقیم انرژی و همکاری‌های ترانزیتی منطقه‌ای نیز بر تصمیمات اقتصادی و انرژی کشور‌های همسایه تأثیرگذار است.