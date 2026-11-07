به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در دیدار با جمعی از فعالان فرهنگی، دانشگاهیان، پیشکسوتان و بازاریان استان اصفهان گفت: با وجود آگاهی از عهدشکنی دشمنان، پذیرش مذاکره یک راهبرد است، زیرا در صورت نپذیرفتن آن، دشمن تلاش می‌کند ایران را به‌عنوان طرف خواهان جنگ معرفی کند، در حالی که جمهوری اسلامی از خود دفاع می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان همچنین آمادگی دفاعی و توان نظامی کشور را پشتوانه بازدارندگی و امنیت ایران دانست و با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: رزمندگان با وجود امکانات محدود، اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار گیرد.

آیت الله طباطبایی نژاد با اشاره به تفاوت مبانی تمدن اسلامی و غربی، پیشرفت مادی را به‌تنهایی معیار ارزیابی تمدن ندانست و بر اهمیت ارزش‌های اخلاقی، احترام به انسان و رعایت حقوق دیگران تأکید کرد.

امام جمعه اصفهان در پاسخ به پرسش‌هایی درباره قانون حجاب و عفاف نیز گفت: مسائل مربوط به این قانون باید بر اساس موازین دینی و تشخیص مصلحت در نظام دنبال شود و اشکالات موجود نیز مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

آیت الله طباطبایی نژاد همچنین بر پایبندی عملی دستگاه‌های اجرایی به اصول و ارزش‌های اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به بالاتر بودن آمار طلاق در استان اصفهان نسبت به میانگین کشوری، انتخاب آگاهانه همسر و شناخت کافی پیش از ازدواج را در کاهش مشکلات زندگی مشترک مؤثر دانست و خواستار توجه جدی‌تر به مصوبات شورای فرهنگ عمومی شد.

در این نشست، حاضران نیز مسائل و مطالبات خود را در زمینه کمبود امکانات مذهبی در شهرک‌های صنعتی، تقویت فعالیت‌های محله‌محور مساجد، جذب جوانان، مقابله با فساد اداری، کاهش یأس اجتماعی و استفاده از ظرفیت موکب‌ها و تشکل‌های مردمی مطرح کردند.

در این دیدار بر اهمیت مطالبه‌گری آگاهانه و سازنده، پرهیز از تهمت و جنجال‌سازی، نقد سازنده و حفظ اتحاد ملی تأکید شد.