به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این دوره از همایش ادبی سوختگان وصل به پاسداشت مقام و سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی اختصاص دارد و بستری برای بازتاب شخصیت و ابعاد مختلف زندگی ایشان در قالب آثار ادبی فراهم می‌کند.

سعید حدادیان، دبیر همایش ادبی سوختگان وصل، با اشاره به اضافه شدن بخش روایت به دو بخش شعر و داستان در بیست‌وسومین دوره این همایش گفت: امیدواریم این دوره با استقبال اهالی قلم و هنر همراه شود.

وی افزود: سال ۱۳۹۶ استقبال بسیار باشکوهی از همایش شد و کتاب‌های منتشرشده در آن دوره نیز به‌عنوان کتاب سال در حوزه هنری شناخته شدند.

آقای حدادیان گفت: مجموعه سوختگان وصل در دوره‌های مختلف، با تولید آثار ادبی و برگزاری برنامه‌های ویژه، به معرفی و زنده نگه داشتن یاد شهدای مقاومت پرداخته است.

دبیر این همایش افزود: امیدواریم فرصتی فراهم شود تا برای شخصیت‌هایی همچون شهید سلامی و شهید حاجی‌زاده نیز برنامه‌هایی باشکوه برگزار کنیم و یاد این عزیزان را بیش از گذشته زنده نگه داریم.

آقای حدادیان گفت: بیست‌وسومین همایش سوختگان وصل با عنوان «امام شهید» به بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی اختصاص دارد؛ شخصیتی که حق بزرگی بر گردن ادبیات معاصر، به‌ویژه ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری دارد.

وی افزود: ایشان با دقت و علاقه فراوان به شعر شاعران گوش می‌دادند و با تشویق و راهنمایی خود، نقش مهمی در پرورش نسل جدید شاعران و گسترش جریان شعر انقلاب داشتند. امروز ثمره آن توجه و حمایت را در حضور مؤثر شاعران و نویسندگان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی می‌بینیم.

دبیر همایش سوختگان وصل گفت: رهبر شهید انقلاب همواره به جوانان اهل ادب و هنر توجه داشتند و حضور و رشد این نسل برای ایشان مایه آرامش و دلگرمی بود. امیدواریم بتوانیم این مسیر را با حمایت از نسل تازه شاعران و نویسندگان ادامه دهیم.

سلسله همایش‌های ادبی «سوختگان وصل» از سال ۱۳۸۰ آغاز شده و تاکنون ۲۲ دوره آن با موضوع های متنوعی در حوزه های ادبیات پایداری و مقاومت برگزار شده است.

این دوره با محورهای متنوع دنبال می شود و بخش روایت در کنار بخش های داستانی در مرحله دریافت آثار است .

نکوداشت جانبازان شیمیایی، شهدای تفحص، آزادگان، مفقودان، همسران و خانواده‌های شهدا، شهدای مدافع حرم و شهدای خدمت از جمله محورهای دوره‌های پیشین همایش سوختگان وصل بوده است.