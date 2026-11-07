

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نزاجا در این مراسم گفت: جشنواره «گوهر‌های فاطمی» پیام عفاف و حجاب را با زبان هنر به نسل جوان منتقل می‌کند و نشان می‌دهد بانوی مسلمان با حفظ کرامت خود، الگویی ماندگار برای جامعه است.

امیر طاهری افزود: دشمنان در تلاش‌اند ارزش‌های دینی را کمرنگ کنند، اما بصیرت و باور مردم، این توطئه‌ها را بی‌اثر کرده است.

وی پاسداشت فرهنگ عفاف را رسالتی همگانی دانست که باید با همدلی به نسل‌های آینده سپرده شود.