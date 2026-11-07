به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یزدی‌مهر در نشست با مسئولان مدیریت بحران شهرستان‌های پردیس، دماوند ، فیروزکوه و استان گلستان یکی از استانهای معین استان تهران گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، باید همکاری و هماهنگی ویژه‌ای میان مدیران و معاونان عمرانی شهرستان‌های استان تهران و مناطق معین در استان گلستان شکل بگیرد تا در صورت وقوع حادثه، امکان بسیج سریع منابع، امکانات و تجهیزات فراهم باشد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری مانورهای مشترک افزود: هرچند امیدواریم حادثه‌ای رخ ندهد، اما شبیه‌سازی شرایط بحران و تمرین مشترک، زمینه افزایش آمادگی و شناسایی نقاط ضعف را فراهم می‌کند.

رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران همچنین با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و ضرورت تقویت مدیریت بحران در شرایط خاص اظهار کرد: مدیریت پیامدهای جنگ، ارزیابی خسارات، ساماندهی نیروها و تأمین امکانات و تجهیزات از جمله موضوعاتی است که باید در برنامه‌های آمادگی و مدیریت بحران مورد توجه قرار گیرد.

یزدی‌مهر در پایان، آشنایی و تعامل مستمر میان مدیران بحران شهرستان‌ها را ضروری دانست و خواستار تشکیل گروه‌های ارتباطی مشترک برای تبادل تجربه، هماهنگی و انتقال اطلاعات در زمان حوادث شد.