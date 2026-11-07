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منابع خبری عربی از حمله موشکی و پهپادی ارتش یمن به ریاض پایتخت عربستان خبر دادند.
وزارت بهداشت یمن روز گذشته اعلام کرد در حمله هوایی روز جمعه عربستان به بازار عمومی «الحضاره» در شهرستان الوازعیه در استان تعز، ۳۰ نفر شهید و دهها نفر دیگر زخمی شدند.
پیشتر سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرده بود که یک فروند جنگنده اف-۱۵ عربستان در ساعت ۷ و ۱۰ دقیقه صبح جمعه از پایگاه هوایی خمیس مشیط به پرواز درآمد و با انجام سه حمله متوالی، بازار شلوغ الحضاره در شهرستان الوازعیه در استان تعز را هدف قرارداد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در واکنش به این حمله اعلام کرد که این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند.