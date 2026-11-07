منابع خبری عربی از حمله موشکی و پهپادی ارتش یمن به ریاض پایتخت عربستان خبر دادند.

حمله موشکی و پهپادی ارتش یمن به ریاض

حمله موشکی و پهپادی ارتش یمن به ریاض

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف حامی دولت مستعفی یمن به رهبری عربستان اعلام کرد که انصارالله یمن با موشک کروز و پهپاد به شهر ریاض حمله کرد.

او مدعی رهگیری و انهدام این پهپاد‌ها و موشک‌ها توسط ارتش عربستان شد.

وزارت بهداشت یمن روز گذشته اعلام کرد در حمله هوایی روز جمعه عربستان به بازار عمومی «الحضاره» در شهرستان الوازعیه در استان تعز، ۳۰ نفر شهید و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

پیش‌تر سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرده بود که یک فروند جنگنده اف-۱۵ عربستان در ساعت ۷ و ۱۰ دقیقه صبح جمعه از پایگاه هوایی خمیس مشیط به پرواز درآمد و با انجام سه حمله متوالی، بازار شلوغ الحضاره در شهرستان الوازعیه در استان تعز را هدف قرارداد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در واکنش به این حمله اعلام کرد که این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند.