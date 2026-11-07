به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دکتر سلام» شنبه ۱۶ آبان ساعت ۱۳، با اجرای دکتر کیانا فرهی و تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، میزبان دکتر حمزه حبیبی متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای خواهد بود تا به موضوع ضرورت باز کردن رگ‌های قلب و مراقبت‌های پس از آن بپردازد.

همچنین برنامه «رویش» حوالی ساعت ۱۹ امروز با اجرای زهرا حاجیعلی و تهیه‌کنندگی هادی خدادی، با حضور دکتر بابک قائدنیا عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، موضوع تخصصی پرورش میگو را بررسی می‌کند.