به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به تقویت زیرساخت‌ها و امکانات مقابله با حریق گفت: در سال جاری ۳۰۰ میلیارد تومان برای خرید و توزیع تجهیزات اطفای حریق در مناطق بحرانی هزینه شده است.

حجت جباری از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، تجهیزاتی و عملیاتی برای افزایش آمادگی مقابله با آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت این اداره کل خبر داد و گفت: با توجه به بارندگی‌های مطلوب سال جاری و افزایش پوشش گیاهی در عرصه‌های طبیعی، برنامه‌ریزی برای پیشگیری از حریق و حفاظت از مناطق حساس استان با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: به‌روزرسانی برنامه جامع مدیریت حریق، شناسایی نقاط مستعد آتش‌سوزی، تشکیل تیم واکنش سریع، هماهنگی برای به‌کارگیری آتش‌بان در مناطق بحرانی، برگزاری مانور‌های آموزشی و افزایش گشت و پایش محیط‌بانان و کارشناسان از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه است.

جباری همچنین استقرار یک دستگاه کانکس سیار اطفای حریق در محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه، خرید پهپاد مجهز به دوربین، احداث آتش‌بُر در برخی مناطق و تجهیز دهیاران و شورا‌های روستایی به وسایل اطفای حریق را از دیگر اقدامات صورت‌گرفته دانست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: جلب مشارکت دهیاران، تشکل‌های زیست‌محیطی، نیرو‌های مردمی و بسیج و همچنین هماهنگی با دستگاه‌های مسئول، نقش مهمی در پیشگیری و مقابله سریع با آتش‌سوزی دارد و این اداره کل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، حفاظت از مناطق تحت مدیریت را با جدیت دنبال می‌کند.