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بازار مصالح ساختمانی امروز شنبه (۱۶ آبان ۱۴۰۵)، با ثبات قیمت مقاطع فولادی و سیمان همراه بود؛ بهطوریکه تیرآهن در بازه ۱۱۶ تا ۱۳۸ هزار تومان، میلگرد در محدوده ۱۱۱ تا ۱۲۴ هزار تومان و سیمان پاکتی در دامنه ۲۵۰ تا ۳۱۴ هزار تومان عرضه شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز (۱۶ آبان ۱۴۰۵)؛ تیرآهن ۱۴ اشتهارد با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۱ تومان عرضه شد و تیرآهنهای ۱۶ و ۱۸ ذوبآهن اصفهان نیز با نرخ ۱۳۸ هزار و ۱۸۰ تومان به فروش رسیدند.
تیرآهن ۱۴ شاهینبناب ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان و تیرآهن ۱۴ ظفربناب ۱۱۷ هزار و ۳۶۳ تومان قیمت داشتند.
تیرآهن ۱۴ فایکو با نرخ ۱۱۸ هزار و ۶۳۶ تومان و تیرآهن ۱۸ این کارخانه با قیمت ۱۱۹ هزار و ۵۴۵ تومان معامله شد.
همچنین تیرآهن ۱۸ نرمال ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان قیمتگذاری شد.
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه با نرخ ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۴ یزد با قیمت ۱۲۱ هزار و ۸۱۸ تومان عرضه شدند.
امروز در بازار مصالح ساختمانی؛ سیمان پاکتی آبیک با قیمت ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه با نرخ ۲۸۰ هزار تومان عرضه شدند.
سیمان پاکتی اصفهان ۲۵۰ هزار تومان و سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان قیمت داشتند.
همچنین سیمان داراب با نرخ ۲۵۵ هزار تومان و سیمان ساوه با قیمت ۲۵۷ هزار تومان معامله شدند.
سیمان صوفیان با نرخ ۳۱۴ هزار تومان در بازار عرضه شد و بهای سیمان پاکتی کرمان به ۲۹۳ هزار تومان رسید.
سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان قیمتگذاری شدند.
همچنین سیمان پاکتی هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان عرضه شد.
میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با قیمت ۱۱۳ هزار و ۶۴۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با نرخ ۱۱۷ هزار و ۷۳۰ تومان عرضه شدند.
میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق یزد ۱۱۵ هزار تومان و میلگرد ۱۲ آجدار ذوبآهن با نرخ ۱۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان به دست مصرفکنندگان رسیدند.
میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفربناب با قیمت ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان معامله شد.
همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی ۱۲۱ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت داشت.
میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با نرخ ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمهداش با قیمت ۱۱۵ هزار و ۸۲۰ تومان عرضه شدند.
میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با نرخ ۱۲۰ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با قیمت ۱۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان معامله شدند.