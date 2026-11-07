بازار مصالح ساختمانی امروز شنبه (۱۶ آبان ۱۴۰۵)، با ثبات قیمت مقاطع فولادی و سیمان همراه بود؛ به‌طوری‌که تیرآهن در بازه ۱۱۶ تا ۱۳۸ هزار تومان، میلگرد در محدوده ۱۱۱ تا ۱۲۴ هزار تومان و سیمان پاکتی در دامنه ۲۵۰ تا ۳۱۴ هزار تومان عرضه شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز (۱۶ آبان ۱۴۰۵)؛ تیرآهن ۱۴ اشتهارد با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۱ تومان عرضه شد و تیرآهن‌های ۱۶ و ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان نیز با نرخ ۱۳۸ هزار و ۱۸۰ تومان به فروش رسیدند.

تیرآهن ۱۴ شاهین‌بناب ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان و تیرآهن ۱۴ ظفربناب ۱۱۷ هزار و ۳۶۳ تومان قیمت داشتند.

تیرآهن ۱۴ فایکو با نرخ ۱۱۸ هزار و ۶۳۶ تومان و تیرآهن ۱۸ این کارخانه با قیمت ۱۱۹ هزار و ۵۴۵ تومان معامله شد.

همچنین تیرآهن ۱۸ نرمال ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان قیمت‌گذاری شد.

تیرآهن ۱۶ کرمانشاه با نرخ ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۴ یزد با قیمت ۱۲۱ هزار و ۸۱۸ تومان عرضه شدند.

نرخ سیمان در نخستین روز هفته

امروز در بازار مصالح ساختمانی؛ سیمان پاکتی آبیک با قیمت ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه با نرخ ۲۸۰ هزار تومان عرضه شدند.

سیمان پاکتی اصفهان ۲۵۰ هزار تومان و سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان قیمت داشتند.

همچنین سیمان داراب با نرخ ۲۵۵ هزار تومان و سیمان ساوه با قیمت ۲۵۷ هزار تومان معامله شدند.

سیمان صوفیان با نرخ ۳۱۴ هزار تومان در بازار عرضه شد و بهای سیمان پاکتی کرمان به ۲۹۳ هزار تومان رسید.

سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین سیمان پاکتی هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان عرضه شد.

قیمت میلگرد در بازار

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با قیمت ۱۱۳ هزار و ۶۴۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با نرخ ۱۱۷ هزار و ۷۳۰ تومان عرضه شدند.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق یزد ۱۱۵ هزار تومان و میلگرد ۱۲ آجدار ذوب‌آهن با نرخ ۱۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان به دست مصرف‌کنندگان رسیدند.

میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفربناب با قیمت ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان معامله شد.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی ۱۲۱ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت داشت.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با نرخ ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با قیمت ۱۱۵ هزار و ۸۲۰ تومان عرضه شدند.

میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با نرخ ۱۲۰ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با قیمت ۱۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان معامله شدند.