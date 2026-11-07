مهاجمان سایبری با سوءاستفاده از چند آسیب‌پذیری امنیتی در گوشی‌های آیفون، موفق شدند بیش از ۴ میلیون دلار ارز دیجیتال را از کیف‌پول دیجیتال یک کاربر به سرقت ببرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، قربانی این حمله اعلام کرده است که تمام موجودی کیف‌پول‌های دیجیتال او پس از لمس یک تبلیغ در مرورگر سافاری تخلیه شده است؛ این در حالی است که وی هیچ تراکنشی را تأیید نکرده و هیچ امضای دیجیتالی انجام نداده است.

کارشناسان امنیت سایبری احتمال می‌دهند مهاجمان در این حمله از ابزار مخربی به نام «DarkSword» استفاده کرده باشند. این ابزار با ترکیب چند آسیب‌پذیری امنیتی، امکان نفوذ به دستگاه از طریق بازشدن یک صفحه آلوده در مرورگر سافاری را فراهم می‌کند و می‌تواند به اطلاعات حساسی مانند گذرواژه‌ها، تصاویر، یادداشت‌ها و داده‌های کیف‌پول‌های رمزارزی دسترسی پیدا کند.

گزارش‌های امنیتی سال ۲۰۲۶ نیز از افزایش و تنوع روش‌های نفوذ به دستگاه‌های اپل حکایت دارد. از جمله این روش‌ها می‌توان به تبلیغات آلوده در اینستاگرام، جاسوس‌افزار‌هایی مانند پگاسوس، نفوذ بدون کلیک از طریق پیام‌رسان iMessage و برنامه‌های دست‌کاری‌شده اشاره کرد.

همچنین بدافزار SparkCat با نفوذ به برخی برنامه‌های منتشرشده در اپ‌استور، تصاویر ذخیره‌شده در گوشی کاربران را برای شناسایی عبارت‌های بازیابی کیف‌پول‌های رمزارزی اسکن می‌کرد. کیت مخرب Coruna نیز با بهره‌گیری از ۲۳ آسیب‌پذیری، در حملات جاسوسی و مالی علیه نسخه‌های قدیمی‌تر سیستم‌عامل iOS به کار گرفته شده است.

متخصصان امنیت سایبری برای کاهش خطر چنین حملاتی، به‌روزرسانی فوری سیستم‌عامل و برنامه‌ها، فعال‌سازی به‌روزرسانی خودکار و خودداری از نصب پروفایل‌ها و برنامه‌های ناشناس را توصیه می‌کنند.

همچنین محدودکردن دسترسی برنامه‌ها به تصاویر، دوربین و اطلاعات شخصی، ذخیره‌نکردن عبارت‌های بازیابی کیف‌پول در قالب تصویر و فعال‌سازی قابلیت امنیتی Lockdown Mode برای کاربران در معرض خطر، از دیگر توصیه‌های کارشناسان است.