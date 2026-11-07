به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بر اساس آمار شرکت آب منطقه‌ای مازندران، حدود ۲ هزار سردهانه کشاورزی در استان وجود دارد که بیش از ۳۰۰ مورد از آنها در سال‌های گذشته نوسازی شده‌اند و حدود هزار و ۷۰۰ سردهانه دیگر همچنان نیازمند نوسازی هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، از پیگیری برای تأمین اعتبار ویژه و دریافت ردیف اعتباری ملی به‌منظور اجرای طرح جامع ساماندهی و نوسازی یک‌هزار و ۷۰۰ سردهانه کشاورزی سنتی استان خبر داد.

حیدر داوودیان با اشاره به اهمیت سردهانه‌ها در تأمین آب مورد نیاز کشتزار‌های مازندران، این سازه‌ها را از زیرساخت‌های مهم بهره‌برداری از منابع آب سطحی دانسته و تأکید کرده که ساماندهی و نوسازی آنها در بهبود مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نقش مؤثری دارد.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، با وجود اهمیت این سازه‌ها، اعتبارات اختصاص‌یافته برای بازسازی و نوسازی آنها محدود است؛ به همین دلیل، از حدود سه سال پیش پیگیری برای تدوین و اجرای طرح جامع ساماندهی سردهانه‌های کشاورزی استان در دستور کار قرار گرفت.

داوودیان همچنین از پیگیری‌ها برای دریافت مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق و اختصاص ردیف اعتباری ملی به این طرح خبر داد و گفت: حدود ۲ هزار سردهانه کشاورزی در مازندران وجود دارد که بیش از ۸۰ درصد آنها سنتی هستند و بازسازی ۵۴۳ سردهانه سنتی کشاورزی در نیمه نخست امسال، نمونه‌ای از تلاش برای حفظ کارکرد این زیرساخت‌هاست.

مازندران با حدود ۱۲۰ رودخانه و نزدیک به هفت هزار کیلومتر طول مسیر‌های رودخانه‌ای، سالانه حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آورد آب از این منابع آب سطحی در اختیار دارد. بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزی استان نیز از همین رودخانه‌ها تأمین می‌شود؛ ظرفیتی ارزشمند که بهره‌برداری مناسب از آن به زیرساخت‌های کارآمد برای مهار، هدایت و توزیع آب نیاز دارد.