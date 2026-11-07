گردهمایی رؤسای ادارات امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها صبح امروز با حضور سید محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در اردوگاه شهید باهنر تهران آغاز شد.

برگزاری گردهمایی رؤسای ادارات امور تربیتی، مشاوره و مراقبت وزارت آموزش و پرورش

برگزاری گردهمایی رؤسای ادارات امور تربیتی، مشاوره و مراقبت وزارت آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گردهمایی رؤسای ادارات امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها صبح امروز شنبه ١۶ آبان‌ماه با حضور سید محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در اردوگاه شهید باهنر تهران آغاز شد.

گردهمایی سه روزه رؤسای ادارات امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی ادارات کل آموزش و پرورش استانی وزارت آموزش و پرورش با حضور سید محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و سایر مسئولان صبح امروز آغاز و تا دوشنبه ١٨ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

در این نشست تخصصی که با هدف هم‌اندیشی، تبادل تجارب و ارتقای برنامه‌های تربیتی و مشاوره‌ای در مدارس برگزار می‌شود، شرکت‌کنندگان به بررسی و تبادل نظر پیرامون هماهنگی در سیاست‌های اجرایی وزارت آموزش و پرورش، تقویت کارکرد تربیتی مدارس، توسعه خدمات راهنمایی و مشاوره دانش‌آموزی و همچنین تحکیم سازوکار‌های مراقبت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در بین دانش‌آموزان می‌پردازند.