شبه‌نظامیان مرتبط با گروه تروریستی داعش با حمله به روستایی در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو ۳۳ غیرنظامی را کشتند و تعدادی از بیماران مبتلا به ابولا را مجبور به فرار از روستا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهاجمان در جریان حمله خود به روستای «کانتین - آلویا» در استان «کیوو شمالی» در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، یک مرکز درمانی را به آتش کشیدند.

«کریستین کاکوله والمبرا» یکی از پزشکان گفت که در نتیجه حمله این افراد مسلح همچنین بیماران از یک بیمارستان در نزدیکی مرکز درمانی آتش‌گرفته نیز فرار کردند که یک فرد بیمار مبتلا به ابولا و چندین فرد مشکوک به ابولا نیز در میان آنان بودند.

سرهنگ «چارلز اومیونگا» از مقامات محلی نیز به رویترز گفت: این شبه‌نظامیان عضو گروه موسوم به «نیرو‌های دموکراتیک متحد» - گروهی که داعش آن را به‌عنوان گروه وابسته به خود به رسمیت شناخته است - چندین خانه را نیز آتش زدند و غیرنظامیان را کشتند.

مقامات محلی اعلام کردند که پس از حمله این شبه‌نظامیان، اجساد دستکم ۳۳ نفر پیدا شد که بیشتر آنان بر اثر شلیک گلوله کشته شده و برخی نیز بر اثر سوختگی یا ضربات سلاح سرد جان‌باخته بودند.

مقامات محلی اعلام کردند که افراد مسلح این روستای واقع در ۵۰ کیلومتری شرق شهر «بنی» را در حدود ساعت ۱۱ شب پنجشنبه به‌وقت محلی هدف حمله قرار دادند.

استان کیوو شمالی در شرق کنگو هم اکنون نیمی از موارد جدید ابتلا به ابولا را به خود اختصاص می‌دهد. تا کنون بیش از ۱۰ هزار مورد ابتلا به ابولا و حدود پنج هزار مرگ در نتیجه ابولا را در کشور ثبت کرده‌اند.

بیماری ویروسی ابولا یا تب خونریزی دهنده ابولا نوعی بیماری انسانی است که از ویروس ابولا ناشی می‌شود. نام ویروس این بیماری از یکی از رودخانه‌های کشور کنگو گرفته شده است. نشانه‌های این بیماری معمولاً دو روز تا سه هفته بعد از تماس با ویروس و به‌صورت تب، گلودرد، درد‌های ماهیچه‌ای و سردرد ظاهر می‌شوند.

معمولاً حالت تهوع، استفراغ و اسهال و همچنین کاهش عملکرد کبد و کلیه‌ها به دنبال این موارد می‌آیند که در این زمان، مبتلایان دچار خونریزی می‌شوند.

شیوع این بیماری در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در غرب آفریقا بیش از ۱۱ هزار نفر را کشت و این گسترده‌ترین شیوع ابولا در تاریخ بود که تلفات جانی و خسارات اجتماعی و اقتصادی زیادی بخصوص در کشور‌های گینه، لیبریا و سیرالئون بر جا گذاشت.