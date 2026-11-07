استاندار همدان گفت: تعیین تکلیف اراضی اوقافی شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ با شناسایی زمین‌های جایگزین سازمان اوقاف در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی با اشاره به توافق‌های انجام‌شده با دستگاه‌های مرتبط و نظارتی افزود: در مرحله نخست، سازمان اوقاف باید فهرست اراضی پیشنهادی خود را برای جایگزینی ارائه کند تا ارزش‌گذاری و وضعیت حقوقی و کاربری این زمین‌ها مشخص شود.

او تاکید کرد: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های مرتبط، مأمور بررسی پلاک‌های معرفی‌شده، قوانین حاکم بر آنها و امکان تغییر کاربری و تفکیک اراضی شده است.

استاندار همدان با تعیین مهلت دو هفته‌ای برای انجام این بررسی‌ها تصریح کرد: در هفته نخست، ارزش‌گذاری زمین‌ها انجام و در هفته دوم، با برگزاری جلسات کارشناسی، امکان استفاده از این اراضی برای تأمین زمین‌های جایگزین و ایجاد ارزش مورد نیاز بررسی می‌شود.

ملا نوری شمسی تأکید کرد: پس از جمع‌بندی نتایج، درباره نحوه ادامه کار تصمیم‌گیری خواهد شد و در صورت فراهم نبودن شرایط اجرایی، موضوع از مسیر شورای نظارتی پیگیری می‌شود.

او گفت: با انجام این بررسی‌ها و نهایی شدن راهکار اجرایی، زمینه حل مشکل اراضی اوقافی بهار و کبودراهنگ و فراهم شدن امکان صدور اسناد مالکیت برای مردم فراهم می‌شود.