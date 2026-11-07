سرپرست مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور در مجمع خیران حامی معلولان در قزوین از رشد بیش از ۸۱ درصدی مشارکت‌های مادی و غیرمادی مردم در این سازمان طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حمیدرضا الوندی، در مراسم مجمع خیریه حامیان معلولان و مددجویان در استان قزوین گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز میزان مشارکت‌های مردمی به ۵۳ همت رسیده که نشان‌دهنده رشد بیش از ۸۱ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

سرپرست مرکز مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به گستردگی مأموریت‌های این سازمان گفت: بهزیستی بیش از ۱۷۲ مسئولیت بر عهده دارد و برای تحقق این مأموریت‌ها، علاوه بر اعتبارات دولتی، به ظرفیت‌های مردمی، خیران و شرکای اجتماعی نیازمند است.

الوندی با تأکید بر اینکه حمایت از جامعه هدف بهزیستی یک مسئولیت ملی و همگانی است، افزود: مشارکت ۹۰ میلیون ایرانی در کنار این سازمان می‌تواند زمینه‌ساز کاهش مشکلات مددجویان و ارتقای سلامت اجتماعی شود.

وی همچنین مجمع خیریه حامیان معلولان و مددجویان را یکی از محور‌های توسعه خیر جمعی دانست و بر گسترش مشارکت‌های مردمی با رویکرد خانواده‌محور و محله‌محور در استان‌ها و شهرستان‌های کشور تأکید کرد.

اولویت مجمع خیرین حامی معلولان؛ تأمین جهیزیه و مسکن مددجویان

رئیس مجمع خیران حامی افراد دارای معلولیت کشور، از برنامه‌ریزی این مجمع برای تمرکز بر تأمین جهیزیه و مسکن مددجویان بهزیستی خبر داد و گفت: نیاز‌های ۳۱ استان کشور در این دو حوزه جمع‌آوری و برای رفع آنها با مشارکت خیران پیگیری می‌شود.

حمیدرضا شاه‌حسینی، با تأکید بر اهمیت مشارکت خیران در حمایت از افراد دارای معلولیت، فعالیت در حوزه بهزیستی و مدرسه‌سازی را از ارزشمندترین عرصه‌های خدمت و مسئولیت اجتماعی دانست.

وی با اشاره به هدف‌گذاری مجمع در شش محور ازدواج، اشتغال، مسکن، آموزش، توانمندسازی و سالمندی گفت: این محور‌ها با هدف سامان‌دهی کمک‌های خیران و پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه هدف تعیین شده‌اند.

رئیس مجمع خیران حامی افراد دارای معلولیت کشور افزود: با توجه به گستردگی نیاز‌ها و محدودیت منابع، مجمع در مرحله نخست تأمین جهیزیه و مسکن مددجویان را در اولویت پیگیری قرار داده است.

شاه‌حسینی با اشاره به ضرورت تشکیل مجامع استانی خیرین حامی افراد دارای معلولیت اظهار کرد: قرار است نیاز‌های استان‌های مختلف کشور در دو حوزه جهیزیه و مسکن شناسایی و جمع‌بندی شود تا کمک‌های خیران به‌صورت هدفمند و متناسب با نیاز هر استان اختصاص یابد.

وی همچنین آموزش را یکی از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و بر ضرورت توجه به توانمندسازی و حمایت از سالمندان در برنامه‌های آینده مجمع تأکید کرد.

تأکید استاندار قزوین بر تقویت مشارکت‌های مردمی در حل مسائل اجتماعی

استاندار قزوین نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت‌های مردمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، از تدوین سند اجتماعی استان و برنامه‌ریزی برای ایجاد دهکده سالمندان با اختصاص پنج هزار مترمربع زمین خبر داد.

محمد نوذری با اشاره به اهمیت نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی گفت: جامعه ایران با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، همچنان جامعه‌ای خیراندیش است و افراد بسیاری مشکلات دیگران را دغدغه خود می‌دانند.

وی با بیان اینکه رسیدگی به مسائل اجتماعی تنها وظیفه سازمان بهزیستی نیست، افزود: همه دستگاه‌ها، نهادها، ارگان‌ها و گروه‌های مردمی باید در مسیر حمایت از نیازمندان، معلولان و اقشار آسیب‌پذیر مشارکت کنند.

استاندار قزوین با اشاره به وجود حدود ۹۰ هزار زن سرپرست خانوار در استان اظهار کرد: از این تعداد، حدود ۱۷ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد و چهار هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که نشان‌دهنده اهمیت توجه به مسائل اجتماعی و حمایت از این گروه‌هاست.

وی مسائل اجتماعی را موضوعاتی چندوجهی و پیچیده دانست و تصریح کرد: مقابله با آسیب‌هایی همچون اعتیاد، بی‌سرپرستی و دیگر موارد، نیازمند همکاری زنجیره‌ای دستگاه‌های اجرایی، مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهاد‌های اجتماعی است.

استاندار قزوین همچنین از تدوین سند اجتماعی استان خبر داد و گفت: افزایش نشاط اجتماعی از اولویت‌های مدیریت استان است و در همین راستا طی ماه‌های اخیر جشنواره‌های مختلفی از جمله جشنواره انار، انگور، هندوانه، زیتون طارم و برنامه‌های فرهنگی در مناطق مختلف استان برگزار شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش جمعیت سالمندان افزود: با توجه به روند سالمندی جمعیت، ایجاد زیرساخت‌های حمایتی برای این قشر ضروری است و در همین زمینه برنامه‌ریزی برای احداث دهکده سالمندان در استان با اختصاص پنج هزار مترمربع زمین به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار قزوین در پایان از حمایت اعتباری برای تأمین یک خودروی مجهز خدمات اجتماعی خبر داد که به اداره کل بهزیستی استان تحویل داده شود.