رئیس شورای اسلامی شهر یزد از تصویب نهایی احداث پل روگذر شهدای محمودآباد در مسیر حدفاصل بلوار استقلال تا بلوار شریف خبر داد؛ طرحی ترافیکی که با هدف روان‌سازی تردد، کاهش گره‌های ترافیکی ورودی شهر و تکمیل رینگ اصلی یزد اجرا می‌شود و مدت زمان اجرای آن دو سال پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عزیزالله سیفی، با اعلام تصویب نهایی طرح احداث پل روگذر شهدای محمودآباد در صحن علنی شورای اسلامی شهر گفت: با تصویب این طرح و طی مراحل قانونی و قراردادی، زمینه آغاز عملیات اجرایی یکی از طرح‌های مهم ترافیکی شهر یزد فراهم شده است.

وی با اشاره به اهمیت این طرح در ساماندهی ترافیک شهری افزود: محدوده بلوار جمهوری، مسیر‌های منتهی به بلوار استقلال و خیابان شریف و همچنین ورودی شهر از سمت دروازه قرآن، به دلیل قرارگیری در مسیر رینگ اصلی یزد، از محور‌های پرتردد و مهم شهر به شمار می‌روند.

سیفی با بیان اینکه حجم بالای تردد خودرو‌ها و تعدد چراغ‌های راهنمایی در فاصله‌های نزدیک، موجب توقف‌های مکرر و ایجاد گره‌های ترافیکی در این محدوده شده است، اظهار داشت: احداث این پل با هدف روان‌سازی جریان ترافیک، تسریع در عبور و مرور و تسهیل دسترسی به خیابان انقلاب در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر نقش این طرح در تکمیل و تقویت رینگ اصلی شهر تصریح کرد: طرح پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار یزد و بررسی ابعاد فنی، اجرایی، مالی و ترافیکی، سرانجام در صحن علنی شورا به تصویب رسید.

وی همچنین حفظ منظر شهری و فضای سبز را از ملاحظات مهم اجرای این طرح دانست و گفت: در طراحی طرح تلاش شده است ضمن رعایت الزامات فنی و ترافیکی، آسیب به درختان و فضای سبز موجود و همچنین نیاز به تملک اراضی به حداقل برسد.

سیفی درباره نحوه اجرای طرح نیز اعلام کرد: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) به‌عنوان پیمانکار اجرای این طرح انتخاب شده و مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای تکمیل آن دو سال است. این طرح نخستین همکاری اجرایی این قرارگاه در قالب یک طرح عمرانی در شهر یزد خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد در پایان با اشاره به طی شدن مراحل تصویب و بررسی‌های تخصصی طرح خاطرنشان کرد: پس از تشریفات قانونی و نهایی شدن مراحل قراردادی، عملیات اجرایی پل روگذر شهدای محمودآباد وارد مرحله اجرا خواهد شد.